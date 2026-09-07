Mañueco alaba el liderazgo de Vivas en la defensa de Ceuta frente a la postura del Gobierno, "absolutamente inaceptable"

El presidente de la junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada a un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha alabado la valentía, el sentido común, la entereza y el liderazgo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la gestión de la crisis tras la "invasión" sufrida por la ciudad autónoma y ha cargado contra la postura "absolutamente inaceptable" del Gobierno de la nación, al que ha acusado de moverse entre la "dejación de competencias" y una ocultación "totalmente inadmisible".

Este es el principal mensaje que ha trasladado Fernández Mañueco a su llegada al desayuno informativo celebrado este lunes en Madrid en el que el presidente ceutí ha estado arropado por la cúpula del PP y por los presidentes autonómicos del partido.

"Queremos decir que Ceuta no está sola; que en estos momentos el dolor y la preocupación de Ceuta y de los ceutíes es la nuestra y que su derecho a vivir en paz y seguridad es lo que defendemos todos los españoles", ha explicado Fernández Mañueco que ha llamado a ir al origen y a la raíz del problema, en alusión expresa a "una invasión" que ha supuesto "un ataque" a las fronteras españolas.

"Lo que hay que hacer es eliminar cuanto antes esa invasión y ese ataque devolviendo a todos los migrantes por donde han venido", ha zanjado el presidente de la Junta de Castilla y León que ha reiterado su exigencia al Gobierno central para que haga "todo lo que esté en su mano y más si es posible" para que las personas que entraron de forma ilegal el pasado mes de julio en Ceuta "vuelvan por donde han venido".

Fernández Mañueco ha explicado que ha acudido al desayuno informativo para trasladar "toda la admiración y el respeto" de Castilla y León al pueblo de Ceuta y a Juan Jesús Vivas, al que se ha referido como "un ejemplo en la defensa de Ceuta, de su dignidad, de su honor y de la españolidad de ciudad autónoma.