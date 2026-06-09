Mañueco ansía una Comunidad rica en valores, humanista y tolerante e invita a seguir siendo creadores

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado este martes su anhelo de que la Comunidad Autónoma sea una tierra "rica en valores, humanista y tolerante" y ha invitado a seguir siendo creadores.

Fernández Mañueco ha parafraseado al escritor leonés y Premio Cervantes Luis Mateo Díez para explicar que los creadores son "los que saben impulsar la herencia como motor de la renovación". También ha rememorado al escritor y filósofo Miguel de Unamuno para aconsejar a los ciudadanos que procuren más ser padres de su porvenir que hijos de su pasado.

Con estas reflexiones ha concluido el discurso de Fernández Mañueco para pedir la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León para un tercer mandato y en nuevo gobierno en coalición, el segundo con Vox tras el acuerdo de gobierno firmado el pasado 3 de junio.

"Hoy tenemos la ocasión histórica de seguir construyendo entre todos una Castilla y León con más oportunidades, más prosperidad y más esperanza", ha aseverado el candidato a la investidura en la parte final de su discurso de hora y 20 minutos en el que ha asegurado que cree en las "enormes posibilidades" de la Comunidad Autónoma y en la fuerza de los castellanos y leoneses para convertir los retos de hoy en oportunidades del mañana.

"Quiero la mejor Castilla y León", ha concluido Fernández Mañueco que ha situado el debate de investidura de este martes como el inicio de una nueva etapa que parte "desde un buen punto de partida", en alusión a una Comunidad "madura, integradora, viva, dinámica, abierta y emprendedora" que tiene ante sí la "ocasión histórica" de seguir construyendo entre todos "una Castilla y León con más oportunidades, más prosperidad y más esperanza".

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