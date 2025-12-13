Mañueco anuncia 14 millones para recuperar la actividad por huelga de médicos y señala al Gobierno como "único culpable"

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cifrado en torno a los 14 millones el coste para el sistema público de salud de la huelga de cuatro días convocada por los médicos en la Comunidad y ha anunciado que el Ejecutivo autonómico hará un "esfuerzo muy importante" para recuperar la actividad sanitaria suspendida que ha tenido un "impacto muy negativo" para la sanidad pública y un "gran perjuicio" para los pacientes.

No obstante, ha subrayado que la Administración autonómica va a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez, que es el "único culpable" de esta situación, que es el que tiene que pagar ese coste por su "mala gestión".

"Nosotros apoyamos las reivindicaciones de los médicos, pero el culpable es Sánchez, única y exclusivamente", ha aseverado el líder autonómico durante su intervención en la clausura de la Junta Directiva del PP de Ávila junto al presidente provincial, Carlos García, y la portavoz del Grupo Parlamentario en el Senado, Alicia García.

En concreto, ha detallado que la huelga de médicos ha provocado que en cuatro días se hayan suspendido en Castilla y León un total de 1.200 intervenciones quirúrgicas, 18.000 consultas hospitalarias y 30.000 de atención primaria, entre otras.