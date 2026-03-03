Mañueco anuncia la ampliación de Agrarias de Palencia y la conclusión de la unidad de radioterapia este año

El candidato a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (2d), participa en un acto de campaña en el Centro Cultural de Palencia, a 3 de marzo de 2026, en Palencia, Castilla y León (España). El candidato del P - Isa Saiz - Europa Press

PALENCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado en Palencia la ampliación de la Escuela de Ingenierías Agrarias del Campus de la Yutera y ha confirmado la finalización este año de las obras de unidad satélite de radioterapia.

Mañueco ha participado en un acto en la capital, en el que ha compartido tribuna con la candidata popular por Palencia, Mercedes Cófreces; la presidenta provincial del partido, Ángeles Armisén; y el portavoz del grupo municipal del PP, Álvaro Bilbao, quien ha lanzado cuatro retos al presidente.

Así, Mañueco ha asumido el "sí al cumplimiento de los estudios informativos del soterramiento, el no a las pantallas acústicas, el sí a la finalización de las obras del nuevo hospital y a las de la unidad satélite de radioterapia", tal y como le ha planteado el concejal.

El candidato 'popular' ha asegurado que la unidad satélite de radioterapia estará finalizada este mismo año "en unos días se va a adjudicar el acelerador y este año la unidad será una realidad" y ha afirmado que las obras del nuevo hospital tampoco van a sufrir más retrasos.

Acto seguido, Mañueco ha repasado alguna de las medidas comprometidas en estos días de campaña, como la gratuidad en la primera matrícula en las universidades públicas de Castilla y León para los alumnos de la región. En este sentido, se ha referido al campus de Palencia, donde ha adelantado una ampliación de la Escuela Técnica de Ingenierías Agrarias "para convertir Palencia en un referente en el sector agrario y agroalimentario".

El candidato a la reelección ha repasado la batería de ayudas anunciadas estos últimos días para los autónomos, de apoyo a la natalidad y la conciliación familiar, para la movilidad, para los mayores, para la compra de vivienda para jóvenes del medio rural o la reducción del impuesto de sucesiones en los casos de familiares cercanos.

OTROS COMPROMISOS

También se ha referido a las medidas para ampliar en 2.300 hectáreas el suelo industrial, parte de las cuales se ejecutarían en los polígonos palentinos de Dueñas, Magaz, Villamuriel o Venta de Baños.

Mañueco ha asegurado que su mensaje de campaña "es un mensaje claro de gestión eficaz, estabilidad y proyecto de futuro" y que el PP ganará con resultados, no con radicalidad, levantado la voz ni con insultos.

"Para nosotros la política no es espectáculo ni un corte de unos segundos para las redes sociales, sino que es una herramienta para cambiar la vida cotidiana de las personas", ha subrayado.

Finalmente, Mañueco se ha comprometido a cumplir las propuestas de su programa y "hacer cumplir" a toras formaciones en caso de tener que llegar a acuerdos. "No aceptaremos situaciones como las de la pasada legislatura", ha concluido.

Por su parte, la cabeza de lista del PP por Palencia, Mercedes Cófreces, ha destacado el interés del partido por colocar a Castilla y León entre las tres mejores regiones de España. Se ha referido a cómo la comunidad es la primera en cuanto a calidad educativa y de servicios sociales y con uno de los mejore sistemas sanitarios.

Cófreces ha destacado entre las 1.031 medidas del programa electoral del PP, algunas iniciativas para Palencia como el área logística La Gijona, en Villamuriel de Cerrato; un nuevo proyecto agroalimentario en Magaz, la modernización de 30.000 hectáreas de regadío o las ayudas a la incorporación al campo para mujeres y mayores de 40 años.

