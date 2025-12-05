Mañueco anuncia la constitución de un Comité Técnico de expertos para la vigilancia y control de la peste porcina africa

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, preside la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León - JCYL

SEGOVIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la constitución de un Comité Técnico de expertos para la prevención, vigilancia, control y comunicación de la peste porcina africana (PPA) que se celebrará el próximo martes, día 9 de diciembre, y estará integrado por profesionales de 15 entidades del sector productor e industria cárnica, del ámbito académico y científico, organizaciones profesionales agrarias, entidades relacionadas con la caza y consejerías implicadas.

Lo ha hecho en el marco de la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León que ha presidido este viernes en Segovia donde ha afirmado que, aunque la peste porcina africana no afecta a las personas ni por consumo ni por contacto con los animales, el foco declarado en Cataluña es un "aviso muy serio" para España después de 30 años sin la enfermedad.

Por eso, el jefe del Ejecutivo autonómico ha resaltado que las medidas adoptadas por la Junta desde el primer día y "basadas en la rigurosidad" persiguen proteger a la cabaña ganadera y la economía con una apuesta por la bioseguridad estricta y la detección precoz.

Entre otras cuestiones, la Administración autonómica ha participado en las reuniones de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), ha celebrado encuentros de trabajo interconsejerías, ha habilitado un espacio informativo en la web institucional, ha remitido SMS y correos electrónicos a ganaderos de porcino con información sobre la enfermedad, y ha reforzado el plan de vigilancia de la fauna salvaje para intensificar la caza del jabalí.

También ha señalado que se ha mantenido un "diálogo permanente" con las OPAs y organizaciones sectoriales como Interporc, Feaspor, Anprogapor o Feporcyl y, a nivel institucional, se ha solicitado la convocatoria urgente y coordinada de las conferencias sectoriales de Medio Ambiente y de Agricultura y Desarrollo Rural para abordar conjuntamente la PPA y la gestión de la fauna silvestre.

Precisamente, ha recordado que Castilla y León cuenta con un censo de 4,7 millones de cabezas de porcino, situándose como la tercera comunidad autónoma en producción porcina, tras Aragón y Cataluña.

De esta forma, el porcino constituye aproximadamente el 13 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, con un valor cercano a los 450 millones con Portugal, Francia y China como los principales destinos.

Durante la reunión también se han analizado otras cuestiones de interés para el sector agrario como la situación de otras enfermedades que afectan a la cabaña ganadera, en especial, la Dermatosis Nodular Contagiosa o la Influenza Aviar.

Asimismo, se ha informado del anterior Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, cuya vigencia finaliza este año, con una ejecución de 2.067 millones, el 98,4 por ciento de todo el gasto público previsto en la programación, lo que sitúa a Castilla y León como la comunidad más eficiente de España entre las grandes gestoras de fondos europeos.

También se ha comunicado el pago de 587 millones desde el 16 de octubre de la declaración de la PAC y se ha dado cuenta de que una docena de organizaciones, así como ocho de las nueve diputaciones provinciales, se han adherido a la declaración institucional promovida por la Junta y las OPAs en defensa del modelo agrario de la Comunidad ante la negociación de la futura PAC.

SOBREPOBLACIÓN DE JABALÍES

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y los representantes sindicales han mencionado que se estima un problema de sobrepoblación de jabalíes --actuales portadores de la enfermedad en el foco de Cataluña-- en el territorio, por lo que en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente se valoran medidas de flexibilidad de la caza del jabalí en toda la Comunidad.

No obstante, la responsable autonómica ha pedido a los medios que trasladen el "mensaje claro de que no existe ningún riesgo para el consumidor con los productos porcinos, y no hay motivos ni para dejar de consumirlos en estas fechas ni para ver alterados los precios en lonjas ganaderas".

Para aumentar la eficacia en la posible detección de animales silvestres enfermos, González Corral ha recordado que ya se ha puesto en aviso a los servicios del 112 para recoger llamadas ciudadanas en el caso de que se detecten animales enfermos o cadáveres de jabalíes en cualquier zona natural.

Durante la reunión también se han analizado otras enfermedades que afectan a la cabaña ganadera, en especial, la Dermatosis Nodular Contagiosa y la Influenza Aviar (gripe aviar).

En ambos casos, ha detallado la consejera, la situación ha "evolucionado favorablemente" y, en el caso de la gripe aviar se pedirá poder retirar las normas de aislamiento de las aves, una vez ha pasado el riesgo de infección.

Sobre la dermatosis se mantiene la vigilancia, aunque los últimos datos de focos en las zonas montañosas de Cataluña no han dado nuevas alarmas.

OTROS ASUNTOS

Asimismo, durante la reunión también se ha informado del anterior Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, cuya vigencia finaliza este año, con una ejecución de 2.067 millones, el 98,4 por ciento de todo el gasto público previsto en la programación.

También se ha comunicado el pago de 587 millones desde el 16 de octubre de la declaración de la PAC y se ha dado cuenta de que una docena de organizaciones, así como ocho de las nueve diputaciones provinciales, se han adherido a la declaración institucional promovida por la Junta y las OPAs en defensa del modelo agrario de la Comunidad ante la negociación de la futura PAC.

Los sindicatos agrarios, por su parte, además de refrendar el mensaje de "completa tranquilidad sanitaria" sobre los productos de porcino, han llamado la atención sobre la crisis del cereal, que sufre un "desequilibrio" entre altos costes de fertilizantes y muy bajos precios de venta, lo que ha llevado a asegurar a los agricultores que será "muy difícil" afrontar un tercer año de malas cosechas, donde el resultado económico final es de pérdidas.