Mañueco anuncia que el Hospital de Aranda será de "última generación y un referente en dotación tecnológica"

BURGOS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este miércoles en Aranda de Duero (Burgos) que el nuevo hospital "será de última generación", con unas instalaciones "modernas", que incrementará la actual cartera de servicios que ofrece a una población de más de 55.000 habitantes entre el municipio y su entorno.

El presidente de la Junta ha visitado las obras del nuevo hospital, el proyecto "de mayor envergadura" licitado durante esta legislatura, con una inversión inicial de 120 millones de euros. El centro, cuyas obras avanzan según lo previsto, sustituirá al actual Hospital Santos Reyes.

Fernández Mañueco ha destacado que la actuación permitirá construir un edificio "cuatro veces más amplio que el actual", concebido como un centro accesible, confortable y humano, con un diseño "sostenible basado en la máxima eficiencia energética al utilizar energía solar, de biomasa, geotermia y aerotermia".

Además, estará equipado con las tecnologías "más avanzadas al servicio de las personas. En este sentido, ha detallado que el centro contará con "un robot quirúrgico y resonancia magnética", entre otros equipamientos "punteros".

La nueva infraestructura asistencial es un "ejemplo de su firme compromiso por una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, y a la vanguardia tecnológica". "Gracias a la labor que desempeñan todos los sanitarios y a la voluntad del Ejecutivo autonómico, la Comunidad cuenta hoy con el segundo sistema sanitario mejor valorado de España", ha añadido.

En este sentido, Mañueco ha recordado que el proyecto de presupuestos para 2026 destina a sanidad "la mayor cuantía de la historia de la Comunidad, con 5.230 millones". En concreto, incrementa un 65 por ciento la inversión en la provincia de Burgos hasta alcanzar los 176 millones.

Dentro de esta cifra, destacan los casi 40 millones para el nuevo hospital o la cantidad destinada al nuevo centro de salud de Roa de Duero. Por otro lado, estas cuentas incluyen también la ampliación del centro de salud Las Huelgas, en Burgos capital, o el centro García Lorca, entre otras actuaciones.

El Gobierno autonómico apuesta también por implementar tecnología de "última generación" aplicada a la sanidad a través del desarrollo de la medicina personalizada y de precisión, extendiendo la cirugía robótica a todas las provincias y reforzando la atención a la salud mental en el medio rural. Junto a esto, Castilla y León contará con diez helicópteros medicalizados, situándose como la comunidad con la mayor flota de emergencias sanitarias de España.