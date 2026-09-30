Mañueco apuesta por garantizar el abastecimiento de agua de calidad en CyL para crear oportunidades de futuro

Foto de familia de las autoridades que han arropado a Mañueco en Morales de Toro. - JCYL

ZAMORA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este miércoles unas nuevas dotaciones de abastecimiento para atender a 20.000 personas en el alfoz de Zamora y ha aseverado que "la prioridad" del Gobierno regional es garantizar a todos los ciudadanos un suministro de agua suficiente y de calidad"..

Así lo ha manifestado Fernández Mañueco en la localidad zamorana de Morales del Vino, donde ha estado acompañado por el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y la alcaldesa, Carmen Lorenzo.

En su visita, Fernánez Mañueco ha desgranado los detalles de una actuación desarrollada en colaboración entre el Ejecutivo autonómico, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora, que ha supuesto una inversión de tres millones de euros.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha reafirmado "la prioridad del Gobierno autonómico de garantizar a todos los ciudadanos un suministro de agua suficiente y de calidad, especialmente en aquellos municipios que, por sus características, no pueden afrontar por sí solos los retos asociados al ciclo del agua".

Para ello, ha destacado la importancia de la cooperación entre administraciones como instrumento para ofrecer soluciones eficaces y adaptadas a la realidad territorial de Castilla y León.

Las nuevas infraestructuras dan servicio a La Hiniesta, Roales y Valcabado, en el alfoz norte, y a Villaralbo, Moraleja del Vino, Arcenillas, Morales del Vino y Tardobispo, en el alfoz sur de Zamora.

Estos municipios dependían hasta ahora de sondeos con problemas de calidad y cantidad de agua, especialmente en determinadas épocas del año y ahora, con el nuevo sistema se elimina esa dependencia y se garantiza una mayor estabilidad y seguridad en el abastecimiento.

El sistema cuenta con capacidad para atender una demanda superior a los 4.300 metros cúbicos diarios y la Junta asumirá además la explotación de estas infraestructuras durante los próximos 25 años.

Al respecto, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado que "esta actuación supone un avance para Zamora al mejorar los servicios y las condiciones de vida de los ciudadanos y contribuir, al mismo tiempo, a favorecer la actividad económica, el empleo y el asentamiento de población".

Asimismo, el presidente ha afirmado que la Junta continúa trabajando en nuevos proyectos de abastecimiento en la provincia como las obras de captación, impulsión y estación de tratamiento de agua potable de Toro, con una inversión de 3,25 millones de euros; la consolidación y ampliación del abastecimiento a la Mancomunidad de Benavente y los Valles, adjudicada por 2,7 millones; y los proyectos para abastecer al Polígono Industrial de Monfarracinos y a Coreses, ambos en fase de redacción.

Actuaciones "con el objetivo de crear oportunidades de futuro en Zamora y en el conjunto de Castilla y León y mejorar la calidad de vida en todo el territorio", ha sentenciado Alfonso Fernández Mañueco.