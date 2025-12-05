Mañueco asegura que Ávila contará con una residencia de mayores que estará "en la vanguardia de España" con 180 plazas

Mañueco con la maqueta de la que será la nueva residencia de mayores de Ávila. - JCYL

ÁVILA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este viernes la nueva residencia de personas mayores que se está construyendo en Ávila, que será de titularidad autonómica y que será "un centro moderno que está a la vanguardia de España" en el que se van a invertir 27,3 millones de euros y tendrá capacidad para 180 usuarios.

Fernández Mañueco, que ha presentado la maqueta de este nuevo centro, ha reconocido que es "una magnífica noticia para Ávila" el avance de las obras de la nueva residencia de personas mayores "después de un largo peregrinaje burocrático".

Asimismo, el presidente de la Junta ha apuntado que esta residencia es un nuevo modelo de centros "más humanos y de más calidad", con entornos "acogedores" y que va a disponer de "la mejor tecnología" como la teleasistencia avanzada y "sofisticados mecanismos de comunicación con el personal".

En este sentido, el presidente de la Junta ha destacado que será un centro con alta eficiencia energética, construido "con criterios de accesibilidad universal además de que será totalmente público, tanto en la gestión como en el personal", además de que la previsión es incrementar en un 50 por ciento la plantilla de la residencia antigua.

Durante la presentación, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado la importancia de que la persona que decida dejar su casa en el momento que decida pueda hacerlo yéndose a otro lugar donde también "se sienta como en su propia casa".

La residencia, "de última generación", responde a los estándares de centro multiservicio de cuidados de larga duración y se va a estructurar en unidades de convivencia, por lo que se ajustará al nuevo modelo de atención residencial establecido en la Ley de Atención Residencial de 2024.

Y es que, como ha afirmado el presidente de la Junta, se trata de apostar "por garantizar una atención más cercana, una atención más humana, una atención respetuosa con las personas con este nuevo modelo residencial".

Las características estructurales de la actual residencia, con una antigüedad de 40 años, "impiden que la totalidad de sus plazas se adapte a personas dependientes, como sí sucederá con las 180 plazas del futuro edificio".

De estas, 165 se distribuirán en 12 unidades de convivencia y 15 corresponderán al centro de día, que también se organizará como unidad de convivencia, además de que contará con una unidad de convalecencia sociosanitaria para prestar atención sanitaria temporal a aquellas personas que lo precisen.

Asimismo, Fernández Mañueco ha indicado que desde la Junta se están haciendo obras de reforma "parciales o integrales" en todas las provincias de Castilla y se ha invertido a lo largo de esta legislatura "140 millones de euros en todos los centros de la Gerencia de Servicios.

En este sentido, Fernández Mañueco ha subrayado que las personas mayores "son una prioridad" para la Junta, y en el caso de que decidan seguir viviendo en su propia casa, pueden beneficiarse de las prestaciones como la ayuda a domicilio, la ayuda al alquiler o la teleasistencia avanzada y gratuita, que atiende a 62.000 personas en la Comunidad.

Igualmente, ha reiterado el compromiso de la Administración autonómica con la prestación de los Servicios Sociales y la atención a la dependencia, que se sitúa a Castilla y León "a la cabeza de todo el país", y ha recordado que Castilla y León es la región con más plazas totales y públicas.

NUEVA RESIDENCIA.

Las obras de la nueva residencia de personas mayores de Ávila se están acometiendo sobre una parcela de 13.000 metros cuadrados y el inmueble constará de 15.500 metros cuadrados construidos, integrado por dos volúmenes diferenciados.

El principal tendrá cuatro plantas, presentará una forma de 'peine' y allí se situará el alojamiento y la atención especializada. El segundo constará de dos alturas y en él se ubicarán tanto el acceso al edificio como el centro de día, así como las áreas de uso general. Una parte del edificio se construirá bajo rasante y en él se implantará la zona logística.

El edificio va a estar plenamente adaptado a las personas con dificultades visuales mediante señalización en braille y pavimentos podotáctiles, pero también para aquellos con discapacidad auditiva, mediante la instalación de bucles magnéticos que transmiten señales de audio directamente a los audífonos o implantes cocleares.

Además, incorporará un sistema de inteligencia artificial que reconoce sonidos, como mensajes o alarmas, y que genera alertas visuales para las personas con problemas auditivos.