Mañueco asegura que el PP de CyL afronta las próximas elecciones municipales con un proyecto "sólido e ilusionante"

El secretario general del PP, Miguel Tellado. Archivo - Gustavo Valiente - Europa Press

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado este viernes que el Partido Popular afronta las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar en mayo de 2027, con un proyecto "sólido e ilusionante".

Fernández Mañueco ha realizado esta afirmación después de que el PP haya dado a conocer este viernes el nombre de todos los candidatos a las alcaldías de provincia, que serán presentados mañana en un acto de proclamación en Santiago de Compostela presidido por Alberto Núñez Feijóo.

En el caso de Castilla y León este viernes se han confirmado los nombres de los candidatos a las nueve capitales de provincia de la Comunidad y el de Ponferrada, donde los 'populares' vuelven a apostar por Marco Morala.

"Desde el Partido Popular de Castilla y León afrontamos las próximas elecciones municipales con un proyecto sólido e ilusionante" ha afirmado Fernández Mañueco a través de un mensaje en su cuenta en 'X' que acompaña de un vídeo en el que se le puede ver con los candidatos.

En total, el PP ha renovado a cinco de los nueve candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia de Castilla y León con caras nuevas en Ávila, León, Palencia Soria y Zamora, mientras que repetirán quienes actualmente son los alcaldes de Burgos, Cristina Ayala; Salamanca, Carlos García Carbayo; Segovia, José Mazarías, y Valladolid, Jesús Julio Carnero.

En el caso de Castilla y León, en Ávila, la diputada nacional Patricia Rodríguez toma el testigo de la actual portavoz en el Senado, Alicia García, quien fue la candidata a la Alcaldía de la capital abulense en 2023 mientras que en León, David Fernández será el candidato en sustitución de Margarita Torre.

Asimismo, el concejal desde 2019 Víctor Torres será el candidato a la Alcaldía de Palencia por el PP, en la cita electoral de mayo de 2027, una apuesta de los 'populares' por un perfil "joven, preparado y con una trayectoria en gestión municipal y con gran vocación de servicio".

En Soria, se ha designación al senador José Manuel Hernando García como candidato a la Alcaldía de Soria en sustitución de Belén Izquierdo, quien fue candidata en 2023, mientras que la diputada nacional Elvira Velasco será la cabeza de lista a la Alcaldía de Zamora en sustitución de Jesús María Prada.