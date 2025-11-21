Mañueco asegura que los presupuestos se aprobarán tras ganar las elecciones en marzo: "PSOE y Vox no nos van a parar"

El Presidente Del PP De Castilla Y León, Alfonso Fernández Mañueco, En El Marco De Su Intervención En La Clausura De La Junta Directiva Del PP De Salamanca - PP

SALAMANCA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos para 2026 se aprobará, "tal vez ahora no", pero sí después de marzo cuando los 'populares' obtengan una "vez más una victoria sin ningún tipo de dudas" en las elecciones autonómicas, al tiempo que ha cargado contra la "coalición del ruido" formada por PSOE y Vox que han "torpedeado las cuentas, embarran la política y contaminan el debate público".

"Ni el PSOE ni Vox Castilla y León nos van a parar", ha expresado el líder autonómico en el marco de su intervención en la clausura de la Junta Directiva del PP de Salamanca, donde ha estado acompañado por el presidente provincial 'popular', Carlos García Carbayo, el líder autonómico.

En su intervención, Mañueco ha remarcado que la Junta "ha cumplido" al haber presentado unos presupuestos que eran "buenos" para la Comunidad, razón por la que ha lamentado que el PSOE y Vox Castilla y León se hayan dedicado a "poner palos en las ruedas" y la "zancadilla" al futuro de la Comunidad con las enmiendas a la totalidad que han frenado el proyecto de Presupuestos.

Unos partidos, ha ahondado, que "fingen estar enfrentados pero acaban siempre atacando al PP al votar lo mismo y usar la misma estrategia", puesto que los socialistas quieren "sostener los despropósitos de Pedro Sánchez y el objetivo de Vox es atacar a los 'populares'".

Pero los dos tienen el mismo objetivo, ha incidido el líder 'popular', que pasa por "torpedear" los presupuestos y el futuro de Castilla y León. "Es una coalición extraña porque no tienen coincidencias ideológicas, pero tienen el objetivo común de que nade avance", ha apostillado.

Precisamente, Mañueco ha señalado que los socialistas y los de Santiago Abascal podrían haber presentado enmiendas parciales para debatirlas y aprobar unos presupuestos negociados por todos, pero han preferido el "bloqueo y frenar proyectos buenos para Salamanca y Castilla y León".

En este sentido, ha invitado a los asistentes a reflexionar sobre las medidas contempladas en el proyecto de Presupuestos para 2026 que eran "buenas" para Salamanca y la Comunidad y estarán en el programa electoral de los 'populares' para los comicios autonómicos.

De hecho, ha detallado que las cuentas contemplaban un aumento del 35 por ciento en las inversiones reales en la provincia de Salamanca y la cifra récord de 153 millones para el año que viene, de forma que todos estos proyectos "se harán porque se incluirán en el programa electoral". "Cumpliremos con la Comunidad porque lo nuestros es cumplir", ha concluido.

UN PARTIDO "GRANDE"

Por su parte, el presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo, ha reconocido la tarea que realizan los alcaldes, diputados provinciales y concejales en la provincia de Salamanca que "hacen grande" al partido.

Porque un partido que "pierde de vista a los que sostienen sus pilares para centrarse en rendir pleitesía al líder es un partido muerto en vida", como es el caso del PSOE, ha sostenido, por eso hay "mucho que aprender de los alcaldes, concejales y diputados".

En este marco, ha subrayado el "apoyo decisivo" de Alfonso Fernández Mañueco con la provincia salmantina, donde "se generan oportunidades con inversiones de récord que aportan riqueza y mucho empleo".

"Nunca antes un presidente de la Junta había hecho tanto por Salamanca con tanta financiación. A mí me costó el cambio de pesetas al euro pero desde que gobierna Mañueco soy un entusiasta del euro", ha ironizado.

Esta es una "tozuda realidad" que "escuece mucho" a los "catedráticos del fracaso" que hay en Salamanca, ha añadido, y a los que "se quejan de que el PP lleva décadas gobernando pero no miran su ombligo y se preguntan qué hacen mal para que esto sea así".