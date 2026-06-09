Mañueco carga contra el Gobierno y pide evitar que se normalice la degradación en la vida política

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la investidura como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha cargado este martes contra el Gobierno de la nación y la falta de principios éticos y de rectitud personal asociadas a la responsabilidad política y ha llamado en concreto a evitar que se normalice la degradación que, según ha lamentado, se ve ahora en la vida política española.

En este sentido, se ha comprometido a trabajar para que España no se acostumbre "a la incompetencia, a la corrupción y a la mentira".

Este es uno de los primeros mensajes que ha trasladado Fernández Mañueco al inicio de su discurso para pedir la confianza como presidente de la Junta de Castilla y León en el que se ha comprometido a contribuir a que España recupere el prestigio de la mejor política.

Fernández Mañueco ha afirmado en concreto que con "semejante ejemplo" por parte del Gobierno de la nación no resulta extraña la "oscura imagen" de la política a la que se ve "como una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia" y en la que "el relato prima sobre los argumentos, la democracia se reduce a demoscopia y la propaganda sustituye a la razón".

El 'popular' ha reprochado además que en esa forma de hacer política "se coquetea" con la división entre los míos y los demás y ha advertido de que se levantarán muros "con consecuencias imprevisibles". "Esto nos conduce a ser una sociedad pequeña, oscura, miedosa y encerrada", ha augurado el candidato a la investidura que se ha rebelado ante esas prácticas políticas desde el convencimiento de que el poder tiene que recuperar el pudor y la dignidad.

En este sentido, ha defendido la política que respeta las leyes y que "respeta escrupulosamente" tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución Española y ha rechazado la política ejercida por personas que no se dejan arrastrar por la peor versión del oficio tras lo que ha reivindicado la que llevan a cabo personas decentes que creen en lo que hacen.

"No hay que elevar el tono, hay que elevar los argumentos", ha aconsejado también Fernández Mañueco que ha refrendado la necesidad de defender las opiniones propias con pasión pero sin excluir el diálogo y el acuerdo y "hablando y no imponiendo". "Escuchando sin insultar, porque el insulto es el recurso de los mediocres", ha añadido.

Y para vencer a la política de extremismos ha rechazado "más extremismos" y ha pedido seriedad, confianza y "moderación de sensatez, comprensión, convivencia, serenidad y responsabilidad" para aplicar "la política que une y no la que divide por sistema, obligando a elegir entre la resignación y la rabia".

"Creo en la política que busca los más amplios horizontes y no se guía por improvisaciones o un miope interés a corto plazo", ha explicado en su discurso para pedir la confianza de la Cámara en el que ha reivindicado la política "en su visión más noble y digna" y la que se ejerce para el bienestar general, "lejos de prejuicios ideológicos o intereses personales".

En este punto, ha parafraseado a Francisco de Vitoria para defender también que es la propia comunidad la que tiene el poder de "gobernarse y administrarse a sí misma y dirigir sus poderes al bien común".