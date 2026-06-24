Mañueco compromete activar la Ley y un plan transversal de protección a víctimas del terrorismo: "No sangre por votos"

1099109.1.260.149.20260624141531 Acto de entrega de las Medallas a Víctimas del Terrorismo - EUROPA PRESS

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comprometido el desarrollo de la Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada en 2017 y la puesta en marcha de un plan cuatrienal de medidas de apoyo y de protección transversal para las víctimas con la implicación de todas las consejerías, al tiempo que ha rechazado "sangre por votos".

Así lo ha manifestado este miércoles durante el acto de entrega de las medallas de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, celebrado en el Monasterio del Prado de Valladolid, en el que ha estado el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Sebastián Nogales, quien, en su discurso, ha reclamado a la Junta el desarrollo de la normativa autonómica. "Las leyes necesitan traducirse en medidas concretas, en recursos, en acompañamiento, en atención integral y en políticas públicas sostenidas en el tiempo", ha señalado.

De este modo, Fernández Mañueco ha considerado la petición de Nogales para garantizar la activación de la Ley, así como la puesta en marca de este plan trasversal cuatrienal "de medidas de apoyo y de protección para todas las víctimas, que sea transversal y que surja desde todas las consejerías". Asimismo, ha asegurado que el nuevo Gobierno autonómico mantendrá su colaboración con las asociaciones del sector, como la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León.

El presidente ha destacado además que la administración seguirá con la inclusión de la historia del terrorismo en los planes de estudio a través de iniciativas como los premios de deslegitimación o el programa del testimonio en las aulas.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha rechazado "cualquier intento de equiparar a víctimas y verdugos, y ha calificado de deshonra e indignidad que se considere a Bildu como una formación progresista o se reconozca su contribución a la paz". En este sentido, ha censurado el blanqueamiento del terrorismo por un apoyo político y ha insistido en que en política "no es admisible cambiar votos por sangre".

"No podemos blanquear el terrorismo y rechazamos a aquellos que quieren reconocer la contribución a la paz de Bildu, porque eso no solo es mentira, sino que además es una deshonra, y no se puede pedir a todos olvido, perdón, reconciliación que solo obliga a las víctimas. No, no estamos ni en blanqueos ni en olvidos, en Castilla y León no lo aceptamos. Sabemos muy bien de qué lado queremos estar, estamos del lado de las víctimas y lo vamos a estar siempre", ha subrayado.

Por su parte, Nogales ha advertido de que el "olvido llega poco a poco cuando se banaliza el daño" y ha ofrecido la colaboración de la asociación para trabajar junto a la Junta, el Comisionado y los centros educativos en la preservación de la memoria. "Las víctimas del terrorismo no pedimos compasión, pedimos respeto, pedimos recuerdo, pedimos memoria de verdad, pedimos que no se manipule el relato de lo ocurrido, que no se diluya la responsabilidad de quienes utilizaron la violencia, y que no se presente como conflicto político lo que fue, ante todo, una agresión contra la vida, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho", ha señalado.

"No hubo ninguna causa que justificara aquella violencia. Ninguna idea vale una vida, mingún proyecto político puede construirse sobre el asesinato, la amenaza, la extorsión o el silencio impuesto, pero recordar no es quedarse anclados en el dolor (...) recordar es enseñar, es transmitir a las nuevas generaciones que la convivencia democrática no es un regalo irreversible, sino una conquista que hay que cuidar cada día", ya zanjado.

EL ACTO

El presidente ha trasladado el "respeto y el cariño" de la Comunidad a los galardonados, entre quienes se encuentran Javier Vicente Antonio, José Manuel Vicente Gajate, Santiago González Villaoz, Adana Domínguez Arhueso, Sofía Jiménez Calvo, Rafael Vázquez Rodríguez, Roberto Miguel Miguel, Rodrigo Zurrón Rioja, Soraya Zurrón Rioja, Adrián Zurrón Mateos, Fernando Ramón Carrillo Oliver y Marceliano Gutiérrez Rodríguez. Por último, ha felicitado a los alumnos y profesores del colegio Nuestra Señora del Rosario por su compromiso con el recuerdo y la memoria.

Al acto acudieron además de Fernández Mañueco, el presidene de las Cortes, Francisco Vázquez; los consejeros de Educación y Cultura, Turismo y Deporte, María Pardo y Alberto Díaz Pico, además del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso.