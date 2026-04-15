Mañueco considera un "puntal" la innovación en el sector tecnológico en CyL, que genera el 6% del empleo

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, junto a otras autoridades en la tercera edición de 'Salamanca Tech Summit'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, considera un "puntal" la innovación en el sector tecnológico, que genera aproximadamente el seis por ciento del empleo de la Comunidad y en el que es necesario "crecer al menos 2.000 empleos al año".

Así lo ha expuesto en la inauguración de la tercera edición de 'Salamanca Tech Summit', donde ha recordado que el Gobierno autonómico contempla incrementar un 15 por ciento las inversiones en programas de innovación y tecnología en todos los sectores económicos y en los servicios públicos.

Fernández Mañueco ha subrayado así la apuesta "decidida" del Ejecutivo autonómico por convertir a la Comunidad "en un polo tecnológico de referencia en el suroeste de Europa", lo que pasa por el "impulso de la innovación y el talento como pilares clave para el crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo".

Así, ha puesto en valor el peso que tiene el sector tecnológico en el empleo de Castilla y León, que genera cerca del seis por ciento del total y ante el que la Junta tiene el objetivo de generar 2.000 puestos de trabajo más al año para "afianzar" a Castilla y León como "tierra de empleo especializado y de calidad".

En la misma línea, ha destacado que, entre 2018 y 2025, Castilla y León ha sido la primera comunidad autónoma española en progreso en el Índice Regional de Innovación Europea y la primera en gasto empresarial en innovación sobre la cifra de negocios, según el Instituto Nacional de Estadística. La Comunidad también se sitúa dentro del 'top cinco' en gasto interno en investigación y desarrollo sobre el PIB, como ha añadido el político salmantino.

En este contexto, el presidente de la Junta en funciones ha incidido, además, en la necesidad de favorecer la llegada de empresas que impulsen proyectos en sectores estratégicos con gran potencial en Castilla y León. Por ello, ha indicado que es un gran defensor de "la colaboración entre administración y sector privado", que es "clave para convertir las oportunidades en proyectos reales".

En este sentido, ha recordado el compromiso conjunto del Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca para desarrollar un nuevo distrito tecnológico empresarial en la capital del Tormes, concebido como un amplio espacio urbano con instalaciones punteras para albergar iniciativas vinculadas a la ciencia, la investigación y la tecnología, y configurado como un ecosistema de innovación, emprendimiento y generación de empleo que contribuya a la retención y atracción de talento.

Esta iniciativa queda enmarcada en una estrategia más amplia iniciada hace cuatro años mediante un protocolo de colaboración entre las tres instituciones, que se ha ampliado con nuevos proyectos como la incubadora Abioinnova, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro Tormes Plus o el Puerto Seco de Salamanca, con su plataforma logística intermodal, entre otros, ha añadido el presidente autonómico.

Finalmente, Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León cuenta con el mejor sistema educativo de España y uno de los diez mejores del mundo, así como ha incidido en que es también la segunda Comunidad con mayor capacidad para atraer estudiantes de grado a nivel nacional, la tercera en estudiantes de máster, y la tercera en retención de talento, según la Fundación COTEC.

"UN FUTURO DE OPORTUNIDADES"

En el acto también ha participado el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, quien ha apuntado a la importancia del evento en el ámbito "de la innovación, la tecnología y el emprendimiento".

Carbayo, además, ha agradecido el trabajo conjunto de la Universidad y la empresa para llevarlo a cabo, además de felicitarse por el "futuro prometedor lleno de oportunidades" que espera para Salamanca.

La nueva realidad de la ciudad es, para el regidor, la que representa la llegada de "empresas referentes en muchos ámbitos de innovación y tecnología que quieren seguir creciendo y creando empleo". De este modo ha recordado que de 2015 a 2025 Salamanca ha superado la media nacional en crecimiento del empleo tecnológico y que, solo en la capital, el empleo en tecnología se ha incrementado un 44 por ciento en este tiempo.

También el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha resaltado que en la era de la IA "no existe el estado de reposo" pues "quedarse quieto es retroceder devorado por el cambio" y, por eso, desde Salamanca se ha decidido "correr y liderar esa carrera", de lo que es "ejemplo" el 'Salamanca Tech Summit'.

"Salamanca es la plataforma perfecta para visualizar el crecimiento de nuestro industria tecnológica" ha aseverado, para recordar cómo entre 2019 y 2024 Salamanca creció el uno por ciento en el sector tecnológico, "el doble que la media nacional".

Corchado también ha recordado el gran proyecto que ahora tienen entre manos desde la USAL para construir un vivero y una incubadora de empresas dentro del distrito tecnológico, que será referente para la atracción de talento y dar servicios a las empresas.