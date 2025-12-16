Mañueco cree que Soria ¡Ya! se ha equivocado de adversario durante toda la legislatura

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que los tres procuradores de Soria ¡Ya! se ha equivocado de adversario durante toda la legislatura que está a punto de llegar a su fin.

"Creo que tienen que mirar para otro lado, no hacia aquí", ha añadido el jefe del Ejecutivo que ha vuelto a reprochar a los sorianos que no apoyasen el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 -- Soria ¡Ya! enmendó las cuentas a la totalidad como el resto de la oposición-- en el que había mayor cuantía para incrementar el apoyo para los desplazamientos y para la manutención y el alojamiento de los pacientes.

De este modo ha respondido Fernández Mañueco al portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha criticado por su parte la falta de equidad en el acceso a los servicios sanitarios para los sorianos que se tienen que desplazar a otras provincias y a los que la Junta paga unas ayudas que el soriano ve "ridículas".

"Me la ha dejado votando", ha ironizado Ceña que ha apelado al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 para aclarar a Fernández Mañueco que consignaba la misma partida para este tipo de ayudas que en 2024, en 2023 y en 2021. "De verdad, ¿no tiene nadie que le mire esto?", ha reprochado Ceña a Fernández Mañueco que ha reafirmado que en la actual legislatura se ha incrementado un 30 por ciento las ayudas el desplazamiento y un 20 por ciento las de manutención y de alojamiento.

Dicho esto, ha insistido en que su intención es mejorar esas cantidades para lo que, según ha reiterado, es necesario contar con unos nuevos presupuestos.