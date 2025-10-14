Mañueco defiende que la política no puede ser un "estrépito permanente" y cree que se superan los decibelios tolerables

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este martes que la política no puede ser un "estrépito permanente" y ha admitido al respecto que ya se han superado "los decibelios tolerables".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a que la política vuelva a ser "lo que siempre fue" con una reivindicación concreta a la tarea de los servidores públicos a resolver problemas comunes y a abrir también caminos de esperanza.

"Sé que los ciudadanos están cansados del ruido de la política, de discusiones estériles que hablan menos de lo que de verdad afecta a sus vidas", ha aseverado el presidente de la Junta que ha admitido que siempre existirá "ruido" pero ha insistido que la política no puede ser un estrépito permanente.

En este sentido, Fernández Mañueco ha asegurado que los integrantes de la Junta de Castilla y León son menos de hacer ruido y sí de "producir más nueces".