Mañueco defiende la historia del PP en CyL: "Ganamos con votos y resultados, no con eslóganes y promesas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (4d), el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco (5i), a su llegada al acto de partido junto con otros resposables autonómicos y locales del PP - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la historia del partido en Castilla y León frente a quienes reprochan los cerca de 40 años de gobiernos 'populares' para recordar que han ganado "con votos y resultados y no con eslógantes y promesas".

En un acto de partido en Ávila, en el que ha estado arropado por el presidente de la formación Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a la "movilización total" de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, instando a "presidentes provinciales, alcaldes, concejales, diputados, interventores, apoderados, parlamentarios y afiliados" a "ponerse a toda máquina" para asegurar la victoria en las urnas.

El candidato del PP a la Junta ha pedido que "nadie se quede en casa" en los próximos comicios, ya que es el "momento de la verdad" y ha reclamado volcarse en el territorio durante los próximos días para que "se note que este proyecto es de todos y para todos", convencido de que el PP demostrará "una vez más" su fortaleza el 15 de marzo.

Mañueco ha defendido que el Partido Popular "no llegó ayer" a Castilla y León y que forma parte de la historia más importante de la comunidad. "Hemos ganado a la izquierda con votos, no con eslóganes; representamos a esta tierra con resultados, no con promesas", ha afirmado, reivindicando una gestión que, a su juicio, se traduce en "la mejor educación del país, la mejor atención a los servicios sociales y el segundo mejor servicio sanitario".

Frente a quienes creen que para hacerse escuchar hay que gritar o situarse en los extremos, Mañueco ha asegurado que el PP no necesita "levantar la voz para tener razón" ni recurrir al insulto, sino que apuesta por la "firmeza y el rigor", con datos "que cualquier ciudadano puede analizar y consultar".

El candidato 'popular' ha señalado que, más allá de los logros alcanzados, el objetivo es situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades autónomas de España en aspectos como el empleo, vivienda, transporte o calidad de vida".

Para ello, ha recordado que su programa electoral incluye 1.031 medidas, porque, ha dicho, la política sirve para "transformar", "curar al que enferma" y para "sostener" a quien lo necesite. "Gobernamos con medidas otros lo quieren hacer con micrófonos y cuatro titulares", ha apostillado

Mañueco ha insistido en que la política "no puede ser un reality ni un corte de 30 segundos para redes sociales", sino una herramienta para definir el futuro de las personas. "Aquí hay certezas", ha repetido en varias ocasiones, y ha garantizado que el PP gobernará "para todos" y que cumplirá lo prometido. "Si llegamos a acuerdos con otras formaciones políticas nosotros los cumpliremos y los vamos a hacer cumplir. Nuestra palabra vale todo. Es un contrato", ha afirmado.

DEFENSA DEL CAMPO

En este contexto, ha defendido el compromiso con el campo y ha señalado que los agricultores necesitan "igualdad de condiciones y una negociación firme en Europa".

También ha recordado medidas como la gratuidad del primer curso en las universidades públicas de Castilla y León el próximo año, desgravaciones fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, apoyo a los mayores mediante teleasistencia avanzada y ayudas al alquiler, así como el mantenimiento de la tarjeta Buscyl con bonificaciones para usuarios habituales.

Igualmente ha recordado la eliminación del impuesto de sucesiones entre familiares y ha defendido la gestión industrial en la comunidad, asegurando que empresas que estuvieron en riesgo de cierre continúan activas y generando empleo.

"Yo no soy una incógnita", ha afirmado, para asegurar que ha dado la cara "en las buenas y en las malas" y que puede pedir el voto "con la conciencia tranquila", para el próximo 15 de marzo.

Durante su intervención, Mañueco ha agradecido el respaldo recibido "desde todos los rincones" de la Comunidad y ha tenido palabras de reconocimiento para sus antecesores al frente de la Junta, con una mención especial al presidente de honor, Juan José Lucas Jiménez, presente en el acto y a quien ha definido como alguien que "dio todo por esta tierra".

También ha agradecido la presencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, destacando su "compromiso constante" con Castilla y León, tanto en campaña como fuera de ella. "Eres uno más de los nuestros frente a los que ignoran nuestra tierra", ha afirmado, al igual que ha subrayado que conoce las necesidades y fortalezas de la Comunidad y defendido su visión de una política "pegada al territorio", frente a quienes, ha dicho, creen que las comunidades autónomas deben dirigirse desde Madrid.

BANDERA DEL MUNICIPALISMO

El acto lo ha abierto con su intervención el presidente del Partido Popular de Ávila, Carlos García, quien ha querido resaltar el trabajo de los alcaldes y concejales con los que cuenta el partido por toda la provincia, "bandera del municipalismo".

Ávila siempre ha sido "leal al proyecto del PP de hace décadas" y a los "valores éticos y morales desde la Transición". Unos valores que, ha señalado, espera sigan avanzando en estos momentos de "gran polarización".

El PP espera sacar el cuarto procurador, ha señalado García, para dar paso después a la cabeza de lista en la candidatura, Cristina Sanchidrián, quien ha hecho un recorrido por los avances que ha visto Ávila en los últimos años y décadas, gracias, ha dicho, a la gestión del PP en el gobierno de la Comunidad.