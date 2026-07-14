Mañueco defiende la sanidad rural "moderna y de calidad" tras invertir 1,1 millones en Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Inauguración del centro de salud de Santa Marta de Tormes (Salamanca) - JCYL

SALAMANCA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido una sanidad rural "moderna y de calidad" tras visitar las obras de ampliación del Centro de Salud de Santa Marta de Tormes (Salamanca), una actuación en la que el Ejecutivo autonómico ha invertido 1,1 millones de euros para mejorar la atención sanitaria que reciben más de 19.000 personas de la zona básica de salud.

Esta intervención ha permitido la construcción de un nuevo edificio independiente y anexo que cuenta con una superficie útil de 175 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y presenta un diseño de consumo energético "casi nulo".

La nueva infraestructura ha incorporado espacios destinados al Punto de Atención Continuada (PAC) -con dos nuevas consultas de urgencias de 36 metros cuadrados-, la Unidad de Matrona, el Área de Extracciones y Laboratorio con 30 metros cuadrados nuevos, y una Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación de 98 metros cuadrados equipada con sala de fisioterapia con boxes, consulta y vestuario adaptado.

La reorganización de estos espacios asistenciales ha hecho posible incrementar las consultas e incorporar un profesional más de Medicina y otro de Enfermería, lo que ha de contribuir a reducir la presión asistencial, disminuir los cupos medios y mejorar la accesibilidad de los pacientes de las 23 localidades integradas en esta zona de salud.

Asimismo, la administración ha ejecutado otras reformas energéticas en el inmueble ya existente, consistentes en un proyecto de mejora energética de 7.260 euros, actuaciones de renovación en la envolvente y cubiertas por valor de 191.924 euros, y un nuevo sistema de climatización que ha conllevado un gasto de 264.990 euros.

Por otro lado, Mañueco ha recordado que la Junta ha destinado 97 millones de euros a la sanidad de la provincia de Salamanca durante la pasada legislatura. Entre las actuaciones principales, ha mencionado las reformas en los centros de salud de Villoria, Garrido Norte, Prosperidad, San José-Zurguén, Peñaranda de Bracamonte, Tejares, Sancti Spíritus y la futura transformación del consultorio de Carbajosa de la Sagrada.

En el ámbito hospitalario, ha señalado que el nuevo edificio de consultas externas del Hospital de Salamanca, dotado con una inversión de 50 millones de euros, se encuentra en una fase avanzada de ejecución, y ha destacado la reciente puesta en marcha de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil.

Por último, el presidente del Ejecutivo autonómico ha reafirmado el compromiso de la Junta con una "sanidad pública, universal, gratuita y de calidad", y ha resaltado que Castilla y León cuenta con "el tercer mejor sistema sanitario" de España según el Barómetro del Ministerio de Sanidad, con una valoración por encima de la media nacional en los servicios de Atención Primaria, consultas de especialista, ingresos hospitalarios y urgencias.

Por su parte, el alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha agradecido a Mañueco el hecho de "haber demostrado una vez más que cuando existe voluntad política, los proyectos dejan de ser reivindicaciones para convertirse en realidades que mejoran la vida de las personas de las personas, que es lo más importante, y hacerla más cómoda".

El primer edil santamartino ha subrayado que "las transformaciones de los municipios no llegan por casualidad; llegan cuando hay administraciones que escuchan". Además, Mingo ha reconocido sentirse, como alcalde, "especialmente satisfecho porque esta actuación demuestra que la colaboración entre administraciones funciona cuando el objetivo común son las personas".

"Ayuntamiento y Junta hemos trabajado con la única idea y convencimiento deque mejorar los servicios públicos es siempre la mejor inversión que puede hacerse", ha zanjado.