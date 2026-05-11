Mañueco defiende la tauromaquia como tradición "arraigada" que genera 850 millones de euros anuales en CyL

Mañueco (I) Junto Al Ganadero Salmantino Justo Hernández, De La Ganadería Garcigrande. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido en la tarde de este lunes en Salamanca a la gala de entrega del Premio Toro de Oro 2025, donde ha defendido la tauromaquia como una tradición "profundamente arraigada" y con un gran impacto económico en Castilla y León, ya que genera alrededor de 850 millones de euros anuales y da empleo a más de 13.000 personas en la Comunidad.

Asimismo, Castilla y León alberga actualmente 168 ganaderías y más de 31.000 cabezas de toro bravo, y representa el segundo mayor censo de España en este ámbito, con Salamanca a la cabeza tanto en número de explotaciones como de reses.

Fernández Mañueco ha subrayado que la tauromaquia cuenta con un gran arraigo social en Castilla y León, ya que el 36 por ciento de los ciudadanos reconoce tener gran interés por los toros y se celebran más de 2.300 festejos taurinos al año. A su vez, los toros constituyen el segundo gran espectáculo de masas de la Comunidad, ha indicado.

En la misma línea, ha señalado que la tauromaquia resulta fundamental para preservar el toro de lidia, las dehesas y las ganaderías de bravo, además de una parte esencial del paisaje, la economía y las formas de vida del medio rural en Castilla y León.

En este sentido, ha defendido que impulsar la España interior también pasa por proteger sus costumbres y sus tradiciones más arraigadas, entre las que ha situado al mundo del toro como patrimonio cultural de la Comunidad.

Por todo ello, el presidente ha reafirmado el compromiso de la Junta con la defensa y la promoción del mundo del toro a través de ayudas económicas directas y de diferentes iniciativas como la inclusión de esta disciplina en los Premios Castilla y León; la convocatoria de los Premios de Estudio e Investigación sobre Tauromaquia, y la tramitación de la declaración como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial de manifestaciones taurinas tradicionales como la doma vaquera o el Toro Júbilo de Medinaceli.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico, junto a otras comunidades autónomas, el Senado y diversas asociaciones ha impulsado la recuperación de Premio Nacional de Tauromaquia, suprimido por el Gobierno de España en 2024.

La Junta también apoya el Circuito de Novilladas de Castilla y León, con citas en los municipios salmantinos de Los Santos, Béjar, Alba de Tormes y Cantalpino, mientras Ciudad Rodrigo ha acogido las Jornadas Taurinas de Castilla y León, tal y como han recordado desde el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Finalmente, durante su intervención ha felicitado al ganadero salmantino Justo Hernández, de la Ganadería Garcigrande, por la concesión del Toro de Oro 2025 a su astado 'Buenasuerte', que, entre otros reconocimientos, fue indultado el pasado año en la Plaza de Toros de Salamanca.