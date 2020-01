Mañueco demanda mejor financiación autonómica y aprobar la estrategia contra el reto demográfico

Actualizado 17/01/2020 13:57:32 CET

NAVARREDONDA DE GREDOS (ÁVILA), 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado una nueva financiación autonómica "con más recursos" que tenga en cuenta a los criterios que afectan a la Comunidad Autónoma y sus necesidades y ha urgido a la aprobación de la estrategia nacional contra el reto demográfico.

Fernández Mañueco se ha expresado así en el marco de su intervención en la Conferencia Europea de Diputaciones provinciales, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado para la repoblación rural y territorial, que se desarrolla en Navarredonda de Gredos (Ávila).

"Cuando se habla de financiación autonómica", un asunto "especialmente importante aunque a mucha gente le puede resultar lejano", es "lo que garantiza los recursos a las comunidades autónomas para tener unos servicios públicos de calidad", ha incidido el jefe del Ejecutivo autonómico.

"Necesitamos más recursos para la financiación autonómica atendiendo a criterios como los que vivimos en esta comunidad autónoma", como son "la dispersión geográfica, la extensión territorial, el envejecimiento de la población y, por supuesto, la baja densidad demográfica", ha concretado.

En este sentido, Fernández Mañueco ha reclamado al Gobierno una estrategia nacional para hacer frente al reto demográfico "desde la máxima lealtad" y "desde la máxima colaboración".

"Necesitamos esa estrategia nacional contra el reto demográfico, que esté aprobada cuanto antes, que sea una realidad y que tenga los recursos económicos necesarios para poder llevarla a cabo", ha añadido el presidente de la Junta, quien ha resaltado que es "una cuestión de todos", y en el que en Castilla y León se trabaja "desde hace tiempo".

"No podemos olvidar que el reto demográfico es una cuestión de todos, no se trata de partidos políticos ni de ideologías, no se trata de una de las Administraciones frente a otras, todo lo contrario", ha apuntado.

TRABAJO "CODO CON CODO"

Por eso, ha ofrecido "un mensaje de diálogo, de participación y de colaboración de todas las administraciones, local, autonómica, Gobierno de España y la Unión Europea", para que trabajen "codo con codo", pero también en colaboración con el sector privado.

"Llevamos mucho tiempo trabajando codo con codo", ha asegurado Fernández Mañueco, quien ha destacado que es un asunto "vital y crucial" en toda la Unión Europea y "un problema de todos" que "entre todos" hay que afrontar.