Mañueco desea una "pronta recuperación" a los miembros de la UME heridos en el incendio de Yeres (León

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), atiende a los medios durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Palacios del Sil - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha deseado una "pronta recuperación" a los cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han resultado heridos cuando trabajaban para hacer frente al incendio originado en Yeres (León), de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

"Deseo una pronta recuperación a los miembros de la @UMEgob heridos en el incendio forestal de Yeres. España vive una situación excepcional por las condiciones meteorológicas y los graves incendios forestales", ha escrito en una publicación en su perfil de la red social 'X'.

Fernández Mañueco ha dado, asimismo, las "gracias infinitas a la UME y a todos los que luchan contra el fuego".