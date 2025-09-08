Mañueco desea suerte a alumnos en el inicio de curso y agradece a docentes y familias tener la mejor educación del país

VALLADOLID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha deseado suerte a los alumnos en el inicio del curso escolar, al tiempo que ha agradecido a docentes y familiar porque "entre todos" hacen que el sistema educativo de la Comunidad sea el "mejor del país".

En un mensaje a través de su cuenta en la red social 'X', del que se hace eco Europa Press, el jefe del Ejecutivo autonómico incide en el trabajo conjunto para que la Educación de la Comunidad también sea de las "mejores del mundo" y emplaza a la comunidad educativa a seguir alcanzando "nuevas metas".

Castilla y León superará este curso su techo de alumnos con un total de 404.167, un 0,70 por ciento más que el pasado, impulsado por una "imparable" Formación Profesional y el tirón de la Educación de 0 a 3 años.