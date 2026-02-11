Mañueco, ante el deshielo, pide a la CHD planificar con menos premura los desembalses para evitar inundaciones

Tramo de la SO- 820 a su paso por El Royo, a 10 de febrero de 2026, en Soria. Foto archivo - Concha Ortega Oroz - Europa Press

EL BURGO DE OSMA (SORIA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), ante el proceso de deshielo en los próximos días, una planificación "con más tiempo" a la hora de desembalsar agua "de manera menos precipitada con el fin de evitar estos procesos de inundación".

La petición la ha anunciado este miércoles Fernández Mañueco durante su visita a una planta de repostería en la localidad de El Burgo de Osma (Soria), donde el político, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado los graves problemas que las sucesivas borrascas están generando en la práctica totalidad de la Comunidad y que en este momento mantiene activado, en nivel 2, el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncyl) en las provincias de Soria, León y Segovia y en nivel 1 en el resto.

En el caso de la provincia soriana, el presidente de la Junta ha recordado que los desembalses ejecutados han provocado inundaciones en determinados municipios, fundamentalmente en Salduero, donde ha tenido que realizarse la evacuación de los ocupantes de alguna vivienda; Garray y El Burgo de Osma, de ahí que la situación esté siendo seguida al momento por todas las administraciones que han participado en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y al que se ha invitado igualmente a la Diputación provincial y alcaldes de las localidades más afectadas.

Fernández Mañueco ha brindado a estos ayuntamientos la máxima colaboración de la Administración regional en las "labores de limpieza y recuperación de la normalidad lo antes posible", una vez finalice el presente proceso de lluvias, deshielo y desembalse, pero ha aprovechado para recordar la petición trasladada a la CHD al objeto de contar con una planificación de desembalses con menos premura para evitar la inundación que se ha producido en distintos puntos.

Además, el presidente ha hecho un llamamiento a la población para que extreme las medidas de protección, "sobre todo en zonas inundables", y que siga las instrucciones que en todo momento realicen las distintas instituciones, Protección Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el 112.

Respecto de los riesgos puntuales que puedan centrarse en los puentes sobre Soria, Almazán y San Estebán, sobre todo en este último, que ya sufrió desperfectos durante la riada del pasado año, Fernández Mañueco ha explicado que se ha pedido información al Gobierno de España y, "en principio", se les ha trasladado que la situación es de total normalidad, si bien ha añadido que "al menor riesgo se actuaría de forma inmediata".