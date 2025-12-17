Mañueco designa el Comité de Campaña para "ir a una sin desmayos" y ganar en un momento "grave" de la democracia

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura el Comité Ejecutivo Autonómico de la formación. - PPCYL

VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha designado al Comité de Campaña de cara a las próximas elecciones autonómicas de marzo y ha hecho un llamamiento a los integrantes de su formación a "ir a una sin desmayos" a ganar los comicios, "sin bajar los brazos", en uno de los momentos "más graves" de la democracia, con un Gobierno "corrupto y en descomposición" que "trata de minar, de asediar, de debilitar las instituciones del Estado".

Fernández Mañueco se ha expresado así en la clausura del Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Castilla y León, en el que se han constituido los equipos que llevarán "a buen puerto" la campaña, que estarán encabezados por Isabel Blanco como directora.

El presidente del PP castellanoleonés ha advertido de que tienen que estar "prestos" y dispuestos a trabajar "codo con codo" tras unas Navidades "muy especiales", en primer lugar porque considera que se atraviesa en España "uno de los momentos más graves" de la democracia, con un "Gobierno corrupto y en descomposición trata de minar, de asediar, de debilitar las instituciones del Estado".

A este respecto, ha asegurado que entiende la "angustia" y "desasosiego" que provocan los escándalos que se ven cada día, algo que cree que "terminará más pronto que tarde" porque considera que el Estado "está funcionando" y las instituciones son "más fuertes que el asedio al que están siendo sometidas", pero además porque cree que la Justicia se impondrá "por encima de todo".

Mañueco ha incidido en que "nunca la democracia española estuvo tan acorralada, tan atacada", pero el sistema se ha "defendido" y ha aclarado que "la verdad se está abriendo camino", por lo que augura que "cada uno acabará donde corresponde, el tiempo hará su trabajo y muchos mirarán atrás con vergüenza" con un Estado de Derecho que "venció" y que "la democracia triunfó al envite más duro sufrido desde el 23F".

Por otro lado, ha afirmado que las Navidades también son especiales por el hecho de estar a las puertas de un proceso electoral en el que, frente a la "degradación absoluta" del Gobierno central, ha asegurado que quiere "romper una lanza" por la "política de verdad", la que representa su formación, que "se aleja del ruido y se acerca a las personas" y "no se alimenta del enfrentamiento" sino que "se nutre del servicio público".

"ORGULLOSOS" DE GESTIÓN

El presidente del PP de Castilla y León ha señalado que han hecho una buena gestión de la que pueden sentirse orgullosos, con "medalla de plata" en Sanidad, de "oro" en Educación, atención a los mayores y a los dependientes y Servicios Sociales, con una economía que crece, "más gente trabajando que nunca" y los impuestos "más bajos" de la historia.

Sin embargo, ha advertido de que no caen en la resignación ni se conforman, quieren "llegar más lejos" y por eso el PP se ha puesto el reto "ambicioso", aunque "realista e ilusionante" de colocar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir de España", con una política que no busca "los aplausos momentáneos" sino los resultados "duraderos".

Para ello ha reiterado el proyecto que ha se ha lanzado, que no es un "eslogan" sino un "compromiso", en el que se han definido nueve ejes y 40 indicadores "externos, independientes, verificables" para que cualquiera pueda comprobar los avances.

"Esto no es propaganda esto es un propósito común y un contrato de transparencia con la ciudadanía de Castilla y León", ha asegurado Mañueco, quien ha señalado que actualmente la Comunidad ya está entre los mejores en 26 de los 40 indicadores marcados.

Aún así, considera que hay aspectos que mejorar y ha pedido ponerse "manos a la obra" con el fin de "cumplir", algo para lo que ha señalado que necesitan una "gran mayoría" en las elecciones, lo que precisa del trabajo y esfuerzo de todos los miembros del PP de Castilla y León.

"Tenemos que ir a una todos sin desmayos, sin tiempo que perder, sin bajar los brazos y ser conscientes de cuánto nos jugamos en estas elecciones", ha afirmado Fernández Mañueco, quien ha agregado que no han llegado a la política "simplemente a estar" sino "a servir, soñar con un futuro mejor y construirlo con hechos", para lo que ha pedido que cada uno ejerza su responsabilidad.

"Tenemos que ganar las elecciones en marzo con fuerza y con orgullo que no haya ningún lugar a dudas", ha añadido el presidente 'popular', quien ha deseado a los militantes que disfruten de estas fiestas, "carguen baterías" y se "pongan las pilas" ante la llegad del "trabajo a base de bien" que llegará.

COMITÉ DE CAMPAÑA

En el marco de su discurso, Alfonso Fernández Mañueco ha explicado que la dirección del Comité de Campaña la encabezará la coordinadora del Partido y actual vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco. "Tienes talento, experiencia, ganas y vas a afrontar esta gran labor que tenemos por delante con muchísima fuerza", ha asegurado dirigiéndose a Blanco, de quien ha afirmado que ya demostró su capacidad en la organización y liderazgo de las elecciones europeas con un "magnífico resultado".

A Blanco la acompañarán, según Mañueco, "mujeres y hombres muy preparados" en un Comité en el que ejercerá como responsable de Campaña del presidente Susana Hernández, tendrá como gerente a Paloma de Bonrostro y contará con Javier Lacalle y Asunción Mayo como personas encargadas de Actos públicos y movilización.

Bienvenido de Arriba se encargará del Mailing, Leticia García de Programa, Inmaculada Encinas de Argumentarios y de Interventores y Apoderados lo hará Luis Domingo González.

Del Voto exterior y por correo serán responsables José Manuel Hernando y Elena Rincón, de Actos sectoriales María José de la Fuente y Ángeles Prieto, de Prensa y comunicación Pelayo Fernández y Carlos Paramio, de Movilización digital Carolina Valbuena, de Campaña digital y redes Andrea Ballesteros y de Asesoría jurídica Rosa Esteban y Ricardo Gavilanes.

Además, completan el Comité los coordinadores locales Juan Pablo Martín (Ávila), Andrea Ballesteros (Burgos), Ricardo Gavilanes (León), Roberto Martín (Palencia), David Mingo (Salamanca), Miguel Ángel de Vicente (Segovia), José Manuel Hernando (Soria), David Frontela (Valladolid) y Víctor López (Zamora).