Mañueco destaca la fortaleza, valentía y superación de Javi Gallo, el niño salmantino con 'piel de mariposa'

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido en la sede de la Presidencia a Javi Gallo, el niño salmantino de seis años afectado por epidermólisis bullosa - JCYL

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el ejemplo de fortaleza, valentía y superación de Javi Gallo, el niño salmantino de seis años afectado por epidermólisis bullosa, una enfermedad rara e incurable conocida como 'piel de mariposa'.

Lo ha hecho durante la recepción que ha mantenido con él y su familia en la sede de la Presidencia, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Durante el encuentro, Mañueco ha trasladado a Javi y a su familia sus mejores deseos y les ha expresado su confianza en el tratamiento 'Vijuvek', una terapia innovadora que constituye un hito en la medicina actual. El menor es el primer paciente de Castilla y León y uno de los primeros de España en recibir este tratamiento.

Asimismo, el presidente autonómico ha agradecido la labor que desarrolla la Asociación DEBRA-Piel de Mariposa en la atención, el acompañamiento y el apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familiares.