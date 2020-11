Mañueco empeña su palabra de que cumplirá los acuerdos de la Mesa de Sanidad y no hará nada que no esté negociado

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido tajante este viernes al asegurar que empeña su palabra de que cumplirá los acuerdos que se alcancen en la Mesa Sectorial de la Sanidad en la que se tienen que negociar las condiciones laborales de los profesionales del sector y ha garantizado asimismo que no se va a hacer nada que no esté negociado.

De este modo ha respondido el presidente de la Junta a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa telemática respecto a las concentraciones y movilizaciones que protagonizaron ayer los profesionales de la sanidad en contra del decreto del Gobierno autonómico para la reorganización del sistema.

Tras asumir que la Junta necesita realizar un "esfuerzo" para "explicar mejor" el contenido y el objetivo de ese decreto, al que se ha referido en todo momento como un marco jurídico general desde el que "impulsar" la negociación, Fernández Mañueco ha enviado un mensaje de "tranquilidad y de diálogo" y ha reivindicado su "política de mano tendida".

"No se va a hacer nada que no esté negociado en la mesa de la sanidad", ha afirmado en concreto para insistir que cuestiones como las condiciones de trabajo de los profesionales se "diseñarán" en esa mesa sectorial con el objetivo último de adaptar el sistema a los momentos críticos que se puedan padecer, si bien ha destacado que parece que la pandemia está "dando un respiro" ante el que no se debe bajar la guardia, ha añadido.

"Empeño mi palabra de que cualquier acuerdo se cumplirá (...) Empeño mi palabra en su cumplimiento", ha manifestado en varias ocasiones.

Finalmente, Fernández Mañueco ha trasladado su "comprensión" y "cariño" tanto a los sanitarios que salieron a la calle como a los que no lo hicieron y ha reiterado su "reconocimiento y mensaje de gratitud" a estos profesionales por el trabajo "a veces extenuante" realizado desde el inicio de la pandemia para cuidar a quienes más lo necesitan y, en general, a toda la sociedad.