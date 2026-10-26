Mañueco encomienda a la nueva consejera de Educación estar cerca de la comunidad educativa para "elevar el nivel"

Toma de posesión de la nueva consejera de Educación, Valle Ares. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha encomendado a la nueva consejera de Educación, María del Valle Ares, que mantenga un "contacto estrecho" con la comunidad educativa con el objetivo de "elevar el nivel y el prestigio" del sistema de la comunidad autónoma.

Ares ha jurado su cargo este lunes en la Sala de Mapas de la Presidencia de la Junta después de la renuncia de María Pardo al pasar a formar parte de las listas al Congreso de los Diputados como cabeza de lista por Valladolid.

Durante el acto institucional de toma de posesión, al que han acudido todos los consejeros del actual ejecutivo autonómico a excepción del consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, el presidente de la Junta ha pedido a la titular de Educación un "compromiso firme" y un trabajo marcado por "una dedicación enérgica y con el servicio público por encima de todo".

En esta línea, Fernández Mañueco ha reclamado a la consejera que esté "cerca de la gente y de sus necesidades" y, de forma específica, ante "docentes, equipos directivos, estudiantes, familias, todos los que forman parte de esa comunidad educativa", tras señalar que todos avanzan "con el mismo objetivo" que es "dar la mejor educación para nuestros hijos".

El presidente ha felicitado a Ares tras asumir la dirección de "uno de los servicios públicos más importantes del Gobierno de Castilla y León" y ha mostrado su convicción de que afrontará esta labor con "dedicación", "compromiso", "acierto y eficacia".

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha resaltado que la consejera posee una "gran preparación", "amplia experiencia", "capacidad" y "valía", cualidades demostradas a lo largo de su carrera al servicio de las personas de la región. Asimismo, ha recordado que conoce la Consejería tras ejercer en los últimos meses como secretaria general, etapa en la que ha contribuido a poner en marcha los proyectos de la legislatura junto a su antecesora.

Respecto a la consejera saliente, el titular del Gobierno autonómico ha agradecido a María Pardo su "intenso trabajo" y su actitud resolutiva durante este tiempo. Fernández Mañueco le ha felicitado por su candidatura a la Cámara Baja y le ha deseado éxito en esta nueva fase.

En el acto, el presidente ha calificado el sistema educativo de la Comunidad como "una de las joyas de la corona" y un "referente nacional" fruto de la gestión, la dedicación de los profesionales y una "apuesta política" basada en la excelencia y ha ratificado la defensa del esfuerzo con apoyos al alumnado necesitado, la equidad entre el medio rural y el urbano, la innovación pedagógica y tecnológica, y un "gran esfuerzo en la formación del profesorado".

Finalmente, Fernández Mañueco ha encuadrado el nombramiento dentro de un equipo de gobierno volcado en cumplir el acuerdo de legislatura para aportar estabilidad, progreso y futuro. Tras reconocer que la tarea encomendada exige un "mucho esfuerzo" y "muchas las renuncias" en la vida personal, ha expresado su agradecimiento a los familiares de Ares por su comprensión y ha deseado a la consejera "mucho éxito" y "mucho acierto" en la mejora de la enseñanza autonómica.