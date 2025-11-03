Mañueco expresa su "máximo respeto" ante la dimisión de Mazón

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Rectorado de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado este lunes su "máximo respeto" ante la decisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de presentar su dimisión.

Mañueco se ha pronunciado de este modo en el Rectorado de la Universidad de León (ULE), donde ha comparecido ante los medios junto a la rectora, Nuria González, tras una reunión mantenida en la que se ha abordado la futura Facultad de Medicina de León.

Según ha expresado este lunes el propio Mazón, la Generalitat "necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell.