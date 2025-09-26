Mañueco felicita a Dujo por su reelección en Asaja de CyL y traslada su compromiso personal para trabajar juntos

Donaciano Dujo en un momento de su intervención en el XI Congreso de Asaja celebrado en Ávila - ASAJA

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha dado la enhorabuena al presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, que ha sido reelegido este viernes por sus compañeros para seguir al frente de la organización agraria otros cuatro años.

A través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X', Fernández Mañueco ha agradecido el "trabajo" y la "entrega" de Donaciano Dujo a lo largo de sus 25 años al frente de Asaja en Castilla y León y ha tendido su mano al dirigente junto a su "compromiso personal" para trabajar juntos.

"La Junta de Castilla y León seguirá a vuestro lado defendiendo lo que es justo, garantizando servicios en el medio rural, apoyando la modernización del sector y respaldando a quienes cada día levantáis con vuestro trabajo la riqueza de Castilla y León", ha añadido el presidente en su mensaje de felicitación al dirigente de Asaja.