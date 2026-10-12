Mañueco felicita la Fiesta Nacional y reivindica una España "unida, de ciudadanos libres e iguales"

Archivo - El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la ceremonia de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de Castilla y León. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado este lunes, 12 de octubre, el Día de la Fiesta Nacional y ha reivindicado una España "unida, de ciudadanos libres e iguales".

En una publicación en su perfil de la red social 'X', el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que en este día se celebra lo que "une", "una historia compartida, una lengua que cruza fronteras y un futuro que se construye juntos".

Asimismo, ha aseverado que desde Castilla y León se reivindica una "nación unida, de ciudadanos libres e iguales", todo ello en un mensaje que ha concluido con un "¡feliz 12 de octubre!" y en el que ha incluido la imagen de una bandera de España junto a una bandera de Castilla y León.