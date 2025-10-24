Mañueco garantiza a Diez el respaldo de la declaración de León como 'Gran Ciudad' si se aprueba en el Pleno municipal

Reunión entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcade de León, José Antonio Diez. - JCYL

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha garantizado al alcalde de León, José Antonio Diez, que el Ejecutivo respaldará la declaración de León como 'Gran Ciudad' si se aprueba en el Pleno municipal.

El presidente ha traslado su apoyo a Diez durante un encuentro celebrado este viernes en la sede de la Presidencia de la Junta, una reunión en la que Mañueco ha valorado esta propuesta municipal, al tiempo que ha reiterado el compromiso de su Ejecutivo con el municipalismo y la mejora de los servicios públicos.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, el presidente ha subrayado su respeto a la autonomía local y al derecho autorregulatorio de los ayuntamientos, y ha señalado que esta iniciativa supondría dotar a León de nuevas herramientas de gestión, una mayor descentralización administrativa y más capacidad para responder a las necesidades vecinales.

En este sentido, el Gobierno autonómico se ha comprometido a facilitar la tramitación de la iniciativa en la medida de sus competencias y a prestar apoyo técnico en coordinación con el Consistorio leonés. Además, la Junta impulsará la aprobación de la propuesta en las Cortes de Castilla y León, conforme a la normativa vigente.

Con este respaldo, Mañueco ha reafirmado su apuesta por el fortalecimiento del municipalismo y la cohesión territorial, con el fin de avanzar hacia una Castilla y León "más moderna, equilibrada y cercana a las personas", en palabras de Fernández Mañueco.