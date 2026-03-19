Mañueco inicia el miércoles con Vox su ronda de contactos tras el 15M y el jueves se reúne con el resto de partidos

Archivo - Vista exterior de la sede de las Cortes de Castilla y León - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, iniciará el miércoles 25 de marzo su ronda de contactos tras los resultados de las elecciones del pasado domingo, así, el primer encuentro será con Vox, mientras que con los representantes del resto de partidos con representación en las Cortes se reunirá el jueves.

Según han informado a Europa Press fuentes del PP, el presidente del partido ha convocado en la tarde de este jueves a todos los partidos para participar en la primera ronda de diálogo con el fin de avanzar en la formación de gobierno y la conformación de las Cortes de cara al inicio de la XII legislatura.

"Ahora más que nunca, a cada uno de nosotros nos corresponde, desde nuestras responsabilidades, responder a las demandas de la sociedad y poner nuestro esfuerzo y dedicación al servicio de los castellanos y leoneses", ha señalado el presidente en la convocatoria enviada a los candidatos números uno por cada partido.

Estas primeras reuniones comenzarán el próximo miércoles, a las 11.00 horas, con Vox. El jueves serán los encuentros con Soria Ya a las 11.00 horas, Por Ávila a las 12.30, UPL a las 16.00 y PSOE a las 17.30 horas.

Las citas de Mañueco con Carlos Pollán (Vox); Ángel Ceña (Soria Ya); Pedro Pascual (Por Ávila); Alicia Gallego (UPL) y Carlos Martínez (PSOE) se celebrarán en la sede de las Cortes de Castilla y León.