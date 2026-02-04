Mañueco insiste en que la ley electoral determina normas de los debates y que se someterá a lo que diga la comisión

Mañueco, durante su intervención. - PPCYL

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a recordad que es la ley electoral la que determina las normas de los debates y que se someterá a lo que diga la comisión encargada de organizarlos.

"Las elecciones autonómicas están sometidas a una reforma de la ley electoral que determina qué formaciones políticas deben intervenir en los debates. Y yo ahí me someto a lo que establezca la comisión que se encarga de organizarlos y también a la práctica consuetudinaria del año 2019 y 2022", ha incidido sobre la posibilidad de que se celebre un cara a cara con el candidato del PSCyL, Carlos Martínez, tal y como el dirigente socialista ha propuesto.

Mañueco, durante un acto de partido en Miranda de Ebro (Burgos), ha apuntado que son los equipos de campaña los que tienen que "determinar" la misma y que "ésta es la que es", sin que haya variado su discurso al respecto.

El líder de los 'populares' ha visitado el Centro Tecnológico esta localidad burgalesa, un polo, que impulsa "la competitividad de nuestro sector industrial y empresarial" y forma parte de la Red de Centros Tecnológicos de la Comunidad, una tierra donde "se investiga, se innova y se genera futuro".

"Tenemos un proyecto para situar a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades para vivir. Somos la primera en gasto empresarial en innovación sobre la cifra de negocios, según el INE. Estamos en el Top5 en gasto interno en investigación y desarrollo sobre el PIB y somos la primera región española en progreso en el índice regional de innovación europea entre 2018 y 2025", ha detallado.

Mañueco ha subrayado que la innovación es uno de los "puntales para ganar competitividad, generar actividad económica, retener y atraer talento joven y crear empleo". Al hilo de estas palabras ha comprometido el incremento de "un 15 por ciento, hasta los 476 millones anuales, las inversiones en programas de innovación y tecnología en todos los sectores económicos y los servicios públicos".

"Así estaba previsto en los presupuestos para 2026, bloqueados por la pinza PSOE-Vox Castilla y León. Castilla y León no puede quedar atrapada entre dos extremos que se necesitan para hacer ruido", ha reiterado.

ESCUELA EDUCACIÓN ESPECIAL

En este punto, se ha detenido en los proyectos vinculados a Miranda de Ebro donde el candidato a la reelección ha asegurado que cumplirá con las inversiones en el Hospital, para avanzar que "tendrá cirugía robótica, una nueva resonancia magnética y una unidad de afrontamiento del dolor crónico". Además ha precisado, en materia sanitaria, que "técnicos de Atención Primaria" van a analizar la situación de la modernización del Centro de Salud de Miranda.

En materia de vivienda se ha referido a las 28 que están en construcción en la Avenida de Europa para jóvenes, y con las ayudas al alquiler para facilitar la emancipación.

Sobre la nueva Escuela de Educación Especial ha reconocido la "sensibilidad" que hay en la localidad con este centro para prometer agilidad en la tramitación en cuanto se cierre la cesión de los terrenos por parte del Gobierno central. "En cuanto lo tengamos, nos pondremos de manera inmediata con la redacción del proyecto y la licitación de las obras", ha añadido sin dar plazos.

También se ha referido a las obras para los nuevos talleres y el aulario del centro de FP 'Río Ebro'. Así, ha apuntado a que hay un nuevo proceso de licitación de la redacción del proyecto tras quedar desierto, con un incremento del presupuesto hasta los 7,8 millones

"Cumpliremos igual que hemos cumplido con las inversiones en el Area de Regeneración Urbana de 'Ebro-Entrevías' y con la ampliación del polígono de Ircio, con 250 hectáreas y 70 millones de inversión, para ofrecer suelo competitivo, que se puedan instalar empresas y generar empleo, como ha ocurrido con ALDI o Movilex", ha finalizado.