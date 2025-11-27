Mañueco insta a Rodríguez a aportar 306 millones más a vivienda en CyL para cumplir sus propias declaraciones públicas

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que le insta a aportar 306,14 millones de euros más a vivienda en Castilla y León para cumplir sus propias declaraciones públicas.

Mañueco, en su misiva, muestra su preocupación por las "inexactitudes" en las declaraciones realizadas por la ministra en sus recientes visitas a la Comunidad. En la misma, afirma que no es admisible asegurar que la Junta no aporta recursos en las promociones de vivienda de alquiler asequibles en Castilla y León.

El presidente de la Junta expone en esta carta los datos que, según el Ejecutivo autonómico, acreditan la realidad y considera "imprescindible" que sean difundidos "con rigor". De hecho, el presidente recuerda que una parte "minoritaria" de estas promociones se acoge a programas del Plan de Recuperación.

En concreto, la Junta concreta que, de los 54,3 millones de euros transferidos a Castilla y León procedentes de los fondos Next Generation, el Ejecutivo autonómico ha destinado a este fin 50,1 millones y ha añadido 86,6 millones de recursos propios.

Como resultado, la financiación europea representa el 36,65 por ciento del montante total de las 15 promociones en ejecución, mientras que la Junta ha asumido el 63,35 por ciento restante, y ello únicamente en las promociones cofinanciadas, puesto que existen numerosas obras en las que la financiación es asumida por el Gobierno de Castilla y León de forma íntegra.

En relación con el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, Fernández Mañueco critica la afirmación por parte de la ministra cuando asegura que "tres de cada cuatro euros invertidos en vivienda corresponden al Gobierno central".

MÁS APORTACIÓN DE LA JUNTA

En la carta, el presidente de la Junta destaca que, frente a los 77,92 millones comprometidos por el Ministerio, el Ejecutivo de Castilla y León ha aportado ya 126,69 millones y que, incluso sumando el Bono Joven estatal, ambas administraciones contribuirían al 50 por ciento.

Además, recuerda que en esta legislatura el Gobierno autonómico ha destinado 443 millones de euros adicionales a distintas políticas de vivienda para desmentir la supuesta aportación mayoritaria por parte del Ejecutivo central.

Fernández Mañueco señala que, "si realmente la ministra sostiene que el Gobierno de España aporta tres de cada cuatro euros en vivienda en Castilla y León, la Comunidad agradecería la aportación de los 306,14 millones que faltan y que permitirían alcanzar dicha proporción".

Finalmente, el presidente recuerda que el Ejecutivo autonómico apuesta por el diálogo y la colaboración entre administraciones para facilitar el acceso a la vivienda a las personas de Castilla y León.