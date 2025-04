Mañueco insta a Sánchez a irse "cuanto antes" y señala que él agotará legislatura ante una situación "diferente"

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a irse "cuanto antes" del Ejecutivo central con una convocatoria electoral, al tiempo que ha garantizado que él agotará la legislatura ante una situación "muy diferente".

Mañueco ha respondido de este modo a una pregunta formulada ante el Pleno por el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien ha pedido al presidente que explique si comparte la opinión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su petición a Sánchez que convoque elecciones si carece de mayoría para aprobar el presupuesto.

De este modo, el presidente de la Junta ha respaldado la afirmación de Feijóo. "Comparto con Feijóo que Sánchez se tiene que ir cuanto antes de la Presidencia del Gobierno de España, día tras día tenemos conocimiento de hechos que nos impulsan a pensar y a empujar en esa línea", ha defendido, al tiempo que ha reiterado que la situación del Gobierno de la Junta en muy diferente pese a carecer también de cuentas para 2025.

"Vamos a agotar legislatura porque la situación de este gobierno es muy distinta a la situación del gobierno de Sánchez, este Gobierno está unido y más sólido y fuerte que nunca", ha subrayado, ante lo que ha contrapuesto la "debilidad" del Gobierno de Sánchez.

"Ustedes no necesitan contratos de balas porque a ustedes les valen puñaladas por la espalda", ha criticado sobre la coalición del Gobierno.

No obstante, el líder de Unidas Podemos ha insistido en que si se tienen en cuenta las palabras de Feijóo en Castilla y León se debería convocar también elecciones porque el Ejecutivo regional carece de respaldo para aprobar el Presupuesto. "Usted está en la misma situación que el presidente del Gobierno, o peor", ha defendido Fernández, quien ha relatado que la Junta con un PP en solitario tras el abandono de Vox es "incapaz" de articular consensos.

"Ahí está usted, aferrándose a su poltrona, cual percebe a la roca sin convocar", ha reseñado el procurador de Unidas Podemos quien ha señalado al PP como el "sumun" de la "hipocresía". "Ustedes exigen a los demás lo que no se aplican que llevan la mentira al paroxismo", ha defendido.

"En Castilla y León hemos presentado un anteproyecto de presupuestos, Sánchez no, en Castilla y León hemos aprobado el techo de gasto, Sánchez no, en Castilla y León hemos negociado y seguimos abiertos a negociar, Sánchez no se pone de acuerdo ni con las personas que están sentadas en los sillones ministeriales", ha zanjado el presidente.