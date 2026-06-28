Mañueco lamenta el fallecimiento del cronista Herminio Ramos: "Deja una huella imborrable en CyL"

VALLADOLID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado el fallecimiento del cronista Herminio Ramos, quien "deja una huella imborrable en Castilla y León" tras un vida "dedicada al servicio de su tierra, el conocimiento y la docencia".

En una publicación en su perfil de 'X', el jefe del Ejecutivo autonómico ha despedido a Ramos, cronista oficial de Zamora, quien ha fallecido este domingo, 28 de junio, a los 100 años.

"Herminio Ramos, referente de la cultura, la historia y el patrimonio de Zamora, nos ha dejado hoy. Su vida, dedicada al servicio de su tierra, al conocimiento y a la docencia, deja una huella imborrable en Castilla y León", ha escrito Fernández Mañueco.

Asimismo, ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia de Ramos y "a todos los zamoranos".