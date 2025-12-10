Mañueco lamenta la muerte del alcalde de Aldeaseca (Ávila): "Se va un hombre bueno y lleno de ilusión por su pueblo"

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una rueda de prensa. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado el fallecimiento del alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo Martín, en un accidente de tráfico ocurrido en la noche del martes en la N-601 en Alcazarén (Valladolid).

"Se va un hombre bueno, cercano y lleno de ilusión por su pueblo", ha manifestado el también presidente del Partido Popular de Castilla y León sobre el regidor 'popular' que ha muerto a los 56 años en el mencionado suceso.

Fernández Mañueco se ha mostrado "consternado" por la muerte de Arévalo Martín y ha trasladado su "cariño" a la familia, amigos y vecinos del mismo, así como a los compañeros del Partido Popular de Ávila.