Mañueco llama a la "movilización total" el 29N para "derribar de una vez por todas el muro infame del sanchismo"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura un acto de partido junto a los candidatos al Congreso y al Senado por Segovia - PP

SEGOVIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a una "movilización total" de su formación de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo de derribar de "una vez por todas el muro infame del sanchismo" y abrir una etapa de reconstrucción en España con serenidad.

Lo ha hecho durante la clausura de un acto de partido junto a los candidatos del PP de Segovia al Congreso y al Senado, donde ha trasladado a los cargos y militantes la necesidad de trabajar de forma coordinada en cada municipio y ha defendido que todos tienen "los deberes" marcados para estas elecciones.

"Vamos a por una movilización total", ha proclamado ante los asistentes, para después asegurar que una victoria en las elecciones generales es poner la primera piedra para las municipales.

El dirigente 'popular' ha explicado que ha planteado una caravana electoral por cada provincia y por cada municipio de Castilla y León, en lugar de una única caravana autonómica, y ha mostrado una hoja con los ayuntamientos de Segovia y los resultados obtenidos por el PP en las anteriores elecciones generales.

"Cada uno tenéis ya vuestros deberes, los votos en cada uno de los ayuntamientos. Vamos a por todas", ha señalado, un punto en el que ha puesto como ejemplo Carbonero el Mayor, donde ha asegurado que el PP obtuvo 753 votos, para pedir a los representantes del partido que trabajen para alcanzar al menos esa cifra en la próxima cita electoral.

"Quiero 753 votos como mínimo para el 29 de noviembre, eso es lo que os pido a todos los que estáis aquí", ha reclamado, para asegurar a renglón seguido que los candidatos y el conjunto de la organización se van a "volcar" para conseguir el cambio político en España y ha garantizado que el 29 de noviembre habrá "cambio en España".

Precisamente, ha señalado que en estas elecciones España "se juega su futuro". "Es algo muy serio, suena muy serio y es que lo es", ha afirmado, para después defender la candidatura encabezada por Alberto Núñez Feijóo como la opción para gobernar España y ha contrapuesto el proyecto del PP a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Para el líder 'popular', el PP representa una política económica "seria" y una gestión "eficaz" de los servicios públicos, además de reclamar igualdad entre españoles, cohesión territorial y una financiación autonómica que considera más justa.

En su intervención, también ha situado entre las prioridades para Segovia cuestiones como el agua, las telecomunicaciones, la energía, las infraestructuras y el apoyo al sector agrario y ganadero.

Asimismo, ha reivindicado la gestión del PP en Castilla y León en ámbitos como la educación, la sanidad, los servicios sociales, la dependencia, el transporte público y la vivienda.