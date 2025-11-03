Mañueco manifiesta su "absoluta tranquilidad" ante la apertura de diligencias de Fiscalía por los incendios de El Bierzo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Rectorado de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado este lunes su "absoluta tranquilidad" ante la apertura de diligencias de investigación penal por parte de la Fiscalía de Castilla y León contra el propio Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la posible comisión de delitos relacionados con la gestión de los incendios forestales que asolaron El Bierzo y otras comarcas leonesas durante el mes de agosto de 2025.

Según ha expresado Mañueco, en el año 2022 hubo denuncias "de similares caracteríticas" y ha confiado en que las de los incendios producidos en la provincia leonesa tengan "el mismo recorrido" que aquellas. En aquel momento Greenpeace denunció ante la Fiscalía la actuación de la Junta de Castilla y León en el incendio de la Sierra de la Culebra.

Al ser preguntado por la manifestación convocada por once organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales el próximo 23 de noviembre en la capital leonesa para protestar por la actuación de la Junta ante los incendios y para exigir 'Respeto', ha expresado su "máximo respeto".

Mañueco se ha pronunciado de este modo en el Rectorado de la Universidad de León (ULE), donde ha comparecido ante los medios junto a la rectora, Nuria González, tras una reunión mantenida en la que se ha abordado la futura Facultad de Medicina de León.