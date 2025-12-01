Mañueco marca 40 "retos" para subir a CyL en el "pódium" de España y conformar los principios de su programa electoral

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, fija los 40 "retos" para situar a Castilla y León en el "pódium" de España - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha marcado 40 "retos" en forma de indicadores independientes para subir a la Comunidad en el "pódium" de España y conformar así, a través del trabajo con entidades implicadas en los distintos sectores, los principios del programa electoral con el que concurrirá a los comicios que se celebrarán previsiblemente en marzo de 2026.

Mañueco ha lanzado este mensaje en su intervención para clausurar el foro en el que se han dado a conocer los indicadores del proyecto 'Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España' y que ha reunido a decenas de dirigentes del PP autonómico. Así, durante su intervención, Mañueco ha compartido que el propósito del PP de Castilla y León es situar a la Comunidad entre las tres mejores de España en calidad de vida, frente a "el ruido que emponzoña la política a nivel nacional" y desde la defensa de "la buena política" y "la gestión eficaz".

"Ofrecemos algo distinto y creemos en una política de resultados, abierta al diálogo y construida desde el trabajo diario", ha afirmado el presidente autonómico. "Vamos a demostrar que tenemos un proyecto político para la Comunidad centrado en mejorar la calidad de vida, se trata de algo más profundo, de fijar una meta común que nos una a todos, decir que aquí hay rumbo, ideas claras, sabemos qué hacer y cómo hacerlo", ha relatado.

Los 40 retos, distribuidos en nueve ejes estratégicos --empleo y emprendimiento, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales y dependencia, transporte e infraestructuras, agricultura y ganadería, medio ambiente y patrimonio, y cultura--, parten del análisis de indicadores públicos y externos, analizados tras reuniones de representantes del PP con equipos técnicos y organizaciones de la sociedad civil en toda la Comunidad. "Son fruto del diálogo y nos implican a todos", ha remarcado Mañueco, quien también ha detallado ejemplos concretos de avances y campos de mejora en cada área.

En concreto, el presidente ha indicado que Castilla y León ya figura entre las tres mejores comunidades en 26 de esos indicadores, pero ha advertido de que "a veces lo difícil es mantenerse". A la vez, ha subrayado los desafíos pendientes en los 14 restantes y la ambición de su Gobierno por mejorar posiciones en todos ellos.

Entre los ejemplos mencionados, Mañueco ha destacado la retención de talento, la fiscalidad favorable para la adquisición de viviendas por parte de jóvenes, el liderazgo educativo validado por el informe PISA, el despliegue de autobuses gratuitos en líneas autonómicas o el fuerte desarrollo de energías renovables.

No obstante, ha remarcado que existen áreas con ámbito de mejora como la reducción del paro juvenil, incremento en inversión por habitante en vivienda, disminución de listas de espera quirúrgicas o el refuerzo en políticas sociales y medioambientales, un punto en el que ha reiterado su petición al Gobierno de España de una política energética "más ambiciosa e integradora",

Finalmente, Mañueco ha instado a avanzar en el diálogo entre equipos y sociedad civil para afrontar los 40 retos. "En muchos indicadores estamos bien, pero queremos mejorar, en otros indicadores tenemos camino por recorrer y vamos a ponernos manos a la obra, tenemos 40 retos para subir a Castilla y León al pódium de nuestro país, al pódium de España", ha defendido

"Tenemos hoja de ruta, rumbo y ambición. Queremos que Castilla y León sea modelo de eficacia, orgullo compartido y referencia en España", ha concluido el presidente.