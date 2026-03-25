Mañueco se muestra "muy apenado" por la muerte de Manuel Estella: "Fue un servidor público ejemplar y un buen amigo"

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "muy apenado" por el fallecimiento de Manuel Estella, expresidente de las Cortes, de quien ha destacado que fue un "servidor público ejemplar y buen amigo".

Precisamente, el líder autonómico ha asegurado que Estella estuvo al frente del Parlamento autonómico entre 1991 y 2003 en una "etapa decisiva" para la consolidación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad.

"Todo mi cariño y pésame a su familia y seres queridos", ha expresado a través de un mensaje en 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press.