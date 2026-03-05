Mañueco se muestra "muy satisfecho" tras el debate y reivindica al PP como "único proyecto de futuro"

15M.- Mañueco defiende la "solidez" del proyecto del PP para CyL frente a "quienes aparecen solo en campaña" - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado sentirse "muy satisfecho" por el desarrollo del primer debate electoral de la campaña y ha asegurado que tras el encuentro ha quedado "claro" que su formación es la única que presenta un "proyecto de futuro" para los próximos cuatro años en la Comunidad.

Durante su intervención posterior al debate, el líder 'popular' ha defendido que el PP es el único partido interesado en "hablar bien de esta tierra" y que siente "orgullo" por la Comunidad y ha defendido esta cita como una "gran aportación" a la política, ya que, a su juicio, ha permitido confrontar ideas y planteamientos entre los distintos candidatos.

En este sentido, el candidato a la reelección ha subrayado que ha tenido la oportunidad de explicar sus propuestas en materias clave como sanidad, educación, transporte y vivienda.

Finalmente, ha incidido en sus compromisos en política fiscal, apoyo a las familias y su "compromiso con el campo" como ejes fundamentales de su programa para la próxima legislatura.