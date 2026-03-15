Mañueco, "muy satisfecho", empezará a hablar mañana con todas las fuerzas para un gobierno presidido por el PP

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene tras el seguimiento de la noche electoral del PP de Castilla y León, en el Hotel Alameda Palace, a 15 de marzo de 2026, en - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "muy satisfecho y muy orgulloso" del resultado conseguido en las elecciones autonómicas del 15 de marzo, en las que el PP ha ganado, en votos y en escaños --ha pasado de 31 a 33 en un Parlamento que estará conformado por 82 parlamentarios, uno más que el anterior--.

Fernández Mañueco ha asegurado que mañana, lunes 16 de marzo, empezará a hablar con todas las fuerzas políticas y ha aclarado que en Castilla y León va a haber un gobierno presidido por el PP a lo que ha añadido que será "un gobierno para todos".

En este sentido, ha asegurado que el PP ha tomado "buena nota" de la intención de diálogo y pacto de los ciudadanos y ha insistido en que va a dejar "bien clara" una cosa: "No vamos a pactar el gobierno con el PSOE, eso que quede bien claro. Con el Sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad".

Fernández Mañueco ha agradecido al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que haya recorrido la Comunidad y ha agradecido también la ayuda de los ex presidentes del PP, José Marróa Aznar y Mariano Rajoy. "Nos sentimos orgullosos de nuestra historia", ha afirmado el candidato que ha agracedido también el trabajo del Comité de campaña, de las direcciones provinciales y, de manera personal, a su mujer, hijas, hermanos, sobrinos y suegros.

Así lo ha asegurado en su primera comparecencia tras conocerse el resultado de las elecciones autonómicas en las que el PP ha conseguido 33 procuradores, por delante del PSOE con 30 y Vox con 14, que el resultado obtenido en las urnas va a permitir que haya "un gobierno presidido por el PP y será un gobierno para todos".

"El Partido Popular ha ganado las elecciones en Salamanca y en Castilla y León", ha subrayado para quien el resultado representa el respaldo de los ciudadanos a la gestión del Gobierno que ha presidido los últimos cuatro años y al proyecto de futuro.

Mañueco ha reiterado que el Partido Popular ha sido la formación que más ha crecido "en votos, en porcentaje de votos" y también "en escaños, hasta 33 procuradores". Con estos resultados, ha afirmado, el salmantino, "hemos triplicado la distancia con el Partido Socialista" y ha duplicado "en votos a Vox", ha añadido entre aplausos Mañueco.

Con estos resultados, el presidente de la Junta de Castilla y León durante los últimos cuatro años se ha mostrado "muy satisfecho con el resultado y muy orgulloso del apoyo que hemos recibido" "Frente al ruido, el panorama negativo y gris, nuestra tierra ha elegido certezas y ha respaldado de manera mayoritaria el proyecto del Partido Popular", ha zanjado.

