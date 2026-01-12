Mañueco, sobre el nuevo modelo de financiación: "Con los servicios públicos de Castilla y León no se puede mercadear"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Hospital del Bierzo, en Ponferrada (León). - EUROPA PRESS

Advierte que no puede servir para "comprar el apoyo político" PONFERRADA (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado este lunes sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que con los servicios públicos de la Comunidad "no se puede mercadear".

"Cuando digo que no quiero que nadie nos quite los recursos, saben que está sobre la mesa una nueva propuesta de financiación autonómica, que entiendo que eso es jugar con nuestra salud, con nuestra educación, con la atención a las personas mayores de Castilla y León", ha puntualizado y ha añadido que la autonomía no puede recibir únicamente el 1,29 por ciento de los nuevos fondos, ya que Castilla y León representa cerca del 20 por ciento del territorio y el cinco por ciento de la población del país.

En este sentido, ha señalado que la financiación autonómica tiene que servir para pagar los servicios públicos, la educación, la sanidad, la atención a las personas mayores y los servicios sociales "en todo el territorio" y no para "comprar el apoyo político de formaciones políticas o de personas".

Finalmente, ha incidido en que no consentirá que se "juegue" con la sanidad, la educación y los servicios sociales de Castilla y León.

Mañueco se ha pronunciado de este modo en el Hospital del Bierzo de Ponferrada (León), donde ha presentado las mejoras en transporte de emergencias sanitarias.