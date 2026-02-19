Mañueco ofrece "gestión eficaz y programa frente a quienes tienen como modelo a Puente o dejan a medias el trabajo"

Mañueco, durante su intervención hoy en Arroyo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido "gestión eficaz y programa para modernizar" la autonomía frente a aquellos que tienen como modelo el de "Óscar Puente" o los que "dejan a medias el trabajo", en referencia al PSCyL y Vox respectivamente.

"Yo también tengo que hablar de mi libro", ha apuntado durante su intervención en Arroyo (Valladolid) en el encuentro 'El arte de gobernar' donde el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha presentado el libro que lleva el nombre de este acto organizado por El Norte de Castilla.

El libro, al que se ha referido el líder de los 'populares' de Castilla y León son las elecciones del próximo 15 de marzo, donde Mañueco ha confrontado los modelos que se presentan. "Entre las distintas opciones políticas podemos ver a la izquierda cuyo modelo de gestión es el de su líder Óscar Puente, dicho queda. Y hay otra formación política que ha demostrado que o no quiere o no sabe gestionar. Se fueron del Gobierno dejando el trabajo a medias dejando a todo el mundo tirado", ha descrito, en referencia al PSCyL y Vox.

Frente a ellos, el candidato a la reelección, propone el modelo del PP que, en sus palabras, se presenta con "dos grandes avales". "Nuestro balance y resultados, nuestra gestión eficaz que nos ha llevado a tener los mejores servicios públicos; y nuestro programa, las 1.031 medidas que presentamos ayer para modernizar nuestra tierra, crear empleo impulsar la economía situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir".

Al hilo de esta reflexión, Mañueco ha incidido en que el PP es "más de nueces que de ruido" para parafrasear a Mariano Rajoy al decir que "a los extremistas de uno y otro lado no se les gana con más extremismo, sino que se les gana con moderación con seriedad y también generando confianza". "Un sabio consejo que he venido cumpliendo y asumiendo y que desde luego seguiré aplicando si obtengo la confianza de los ciudadanos".

Mañueco ha mostrado su admiración y "afecto personal" hacia Mariano Rajoy, protagonista del encuentro, al que ha considerado un "referente político" y del que siempre tuvo su "apoyo".

"Para todos es un placer el poder escucharte, el poder leerte. Este libro, con tus aportaciones que nos enriquecen profundamente a todos, es una muestra de tu sabiduría en el arte de la política en el arte de gobernar. Esas reflexiones cargadas de una cosa tan sencilla como el sentido común, del buen humor, de la fina ironía de la que siempre ejerces. Y nos invitas a una reflexión que ahora es muy necesaria porque la forma de gobernar se ve actualmente con desconfianza", ha reflexionado.

De ahí que haya puesto la política al "servicio de las personas" al tiempo que ha rechazado el "insulto continuo y los muros". "Como bien dices en el libro, presidente, los ciudadanos quieren que los políticos nos ocupemos de la política de las cosas y no de las cosas de la política", ha zanjado.