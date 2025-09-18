Mañueco perfila unos presupuestos basados en baja fiscalidad y ayudas a empresas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la clausura de la jornada conmemorativa del 40 aniversario de Tecopysa y 25 aniversario de Cotesa - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico trabaja en la elaboración de un proyecto de presupuestos para el próximo año sustentado en una baja fiscalidad, ayudas directas y canales de financiación y, también, facilitar suelo industrial asequible y de calidad, todo ello con el "objetivo irrenunciable" de impulsar el crecimiento de las compañías y la creación del empleo.

El líder autonómico ha trasladado este mensaje en el marco de la clausura de la jornada conmemorativa del 40 aniversario de Tecopysa y 25 aniversario de Cotesa, un acto que se ha celebrado en la Feria de Valladolid, donde ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la innovación y la internacionalización de las empresas de la Comunidad, a las que continuará apoyando para crecer y generar riqueza y empleo.

Precisamente, ha señalado que para el próximo año resulta "imprescindible y fundamental" seguir ese camino, un punto en el que ha recordado que Castilla y León es la Comunidad de la Unión Europea con mayor incremento en innovación entre 2018 y 2025, y se sitúa entre las cinco primeras de España en esfuerzo tecnológico y en gasto en I+D por habitante.

Respecto a la internacionalización ha indicado que, gracias al esfuerzo de las empresas, los trabajadores y al apoyo de la Administración autonómica, la Comunidad superó en 2024 su récord histórico de exportaciones, y en 2025 esa tendencia continúa al alza.

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha puesto en valor otros logros de Castilla y León como el "importante avance" que se ha registrado en derechos sociales, en la calidad de los servicios públicos y en la creación de oportunidades y empleo.

A su vez, ha remarcado que la Comunidad crece más que la media española y el doble que la media de la Unión Europea, lidera el incremento de la producción industrial en España.

"ESFUERZO Y FIDELIDAD"

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha hecho especial énfasis en la destacada trayectoria del Grupo Tecopy, cuyo "esfuerzo e iniciativa" ha logrado contribuir a generar actividad económica y empleo en Castilla y León.

"Son 40 años de esfuerzo y de trabajo y desde luego podéis estar muy orgullosos del fruto del trabajo que habéis realizado y sobre todo de la capacidad que habéis tenido de hacer un gran equipo en la empresa", ha resaltado el líder autonómico, para después felicitar a quienes han sido reconocidos con los galardones por su "profesionalidad y fidelidad".

A este respecto, ha asegurado que esta corporación dedicada a la ingeniería, tecnología y formación "tiene una gran capacidad de crecimiento y de creación de empleo", razón por la que ha indicado que es un "ejemplo de lo que significa" Castilla y León al haber demostrado desde su origen en Zamora el "potencial que tiene toda esta tierra con un dinamismo sobrado para superar todos los retos que tenga por delante".

Al hilo, ha explicado que Grupo Tecopy cuenta con una plantilla de 250 profesionales que trabajan en los centros de Zamora, Valladolid, Madrid y Cáceres y ha impulsado proyectos de innovación y tecnología llegando a 20 países, diversificando mercados, reduciendo riesgos y reforzando su visión global de negocio.

Además, Fernández Mañueco ha agradecido y reconocido el esfuerzo demostrado a lo largo de cuatro décadas por el fundador de la empresa, José Ramón Jiménez, y el resto de la plantilla, que han conseguido que Grupo Tecopy sea referente en los ámbitos de la ingeniería, la tecnología y la formación, con gran previsión de crecimiento.

ELEVAR VENTAS UN 50%

Durante la jornada, que ha comenzado con las intervenciones de los presidentes de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, del Grupo Tecopy, José Ramón Jiménez, y el consejero delegado del grupo, Roberto García, ha puesto el foco en el nuevo plan estratégico que contempla el incremento de su facturación por encima del 50 por ciento en cinco años, así como la incorporación de 125 empleados más.

Grupo Tecopy ha celebrado hoy los 40 años de actividad de Tecopysa, ingeniería que se constituyó en Zamora en 1985; y los 25 años de Cotesa, la compañía tecnológica del Grupo, que comenzó a operar en el Parque Tecnológico de Boecillo en 2000.

En la actualidad, el grupo está integrado también por una tercera unidad de negocio, la empresa Enclave Formación, además de Servicios centrales, Innovación, Internacional y Servicios internos y cuenta con una plantilla de 250 profesionales, que trabajan en los centros de Zamora, Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), Madrid y Cáceres.

El análisis de la situación actual y proyección de futuro de la compañía ha corrido a cargo del consejero delegado de Grupo Tecopy, quien ha explicado el contenido del nuevo Plan Estratégico 2025-2030, "cuyos pilares fundamentales son el equipo humano y la I+D+i, los mismos pilares sobre los que se comenzó a construir Tecopysa hace 40 años".

El plan contempla un crecimiento medio de la facturación del diez por ciento anual hasta 2030, en consonancia con el ritmo de crecimiento de los últimos años, por lo que se puede calificar, ha remarcado, de "un plan continuista y conservador", que además no incluye algunas de las oportunidades de negocio en terceros países, aunque podrían hacerse realidad a medio plazo.

Con estas previsiones, Grupo Tecopy elevaría sus ventas un 50 por ciento en cinco años, por encima de los 30 millones de euros, lo que implicaría también un incremento de la plantilla en 125 personas, hasta los 372 empleados.