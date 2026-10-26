Mañueco pide a los alcaldes del PP de Zamora que trabajen "pueblo a pueblo" para "llegar a donde no pueda Feijóo

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto celebrado en Zamora. - PP CYL

ZAMORA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha arengado este lunes a los alcaldes y concejales 'populares' de Zamora de cara a las elecciones del 29 de noviembre y les ha pedido "trabajar pueblo a pueblo" para "llegar allí donde no pueden llegar" los líderes nacionales y regionales del partido.

"Feijóo nos pedía ayuda allí donde él no puede llegar. Entre todos somos capaces de llegar a todos los rincones y alcanzar por fin el cambio político" en España, ha asegurado Mañueco, presente en un acto político celebrado en la capital zamorana.

El presidente regional del PP ha pedido a los suyos movilizarse para "acabar con un Gobierno fracasado, incompetente, inútil y turbio" y pasar a un "Gobierno eficaz con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo". En esta línea, se ha mostrado confiado en el trabajo de los 'populares' zamoranos, a los que ha exigido, al menos, igualar los "46.196 votos" de hace tres años y medio. "El PP de Zamora siempre ha respondido, siempre ha estado a la altura y siempre lo va a estar", ha continuado Fernández Mañueco.

El también presidente de la Junta de Castilla y León ha enumerado los tres ejemplos que, a su criterio, resumen la gestión del Gobierno de Sánchez con la provincia de Zamora. "La autovía A-11 hasta la frontera", que no ha avanzado en la provincia desde que el PSOE gobierna; "el tren, que no para en Sanabria" y tiene horarios poco competitivos y los "desprecios a los profesionales de la sanidad", que han generado "más listas de espera", ha apostillado. "Frente a esto, en Castilla y León hay buses gratis, compromiso político y buena gestión", ha asegurado el presidente del PP de Castilla y León.

Por lo demás, Mañueco ha pedido "volver a poner el campo, a los agricultores, en el centro de las políticas". Para el PP de Castilla y León el sector agrícola y ganadero está siendo "ninguneado" por el Gobierno de Sánchez. "Es un sector al que Sánchez da la espalda", ha añadido. "Debemos apoyarnos en Alberto Núñez Feijóo para superar esta etapa de olvidos en infraestructuras, en trenes, en regadíos, en telecomunicaciones y en energía", ha asegurado. "Nos jugamos", ha continuado, "el futuro de España".

Por lo demás, Fernández Mañueco ha apuntado que *nadie tiene más ganas de echar a Sánchez* de la Moncloa *que el PP* pero se ha preguntado *qué pasará el día después, cómo se gestionará el país*. Y, en respuesta a su pregunta, ha contestado que *solo hay una persona capaz de hacer esta tarea*, el presidente del PP. *Feijóo representa la política que sirve para construir*, ha dicho Mañueco.

