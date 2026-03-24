Mañueco pide por carta a Urtasun respetar el acuerdo y vincular el Museo del Prado con el Palacio de los Águila de Ávila

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha remitido una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la que solicita "respetar y actualizar" el acuerdo de vincular el Museo del Prado con el Palacio de los Águila de Ávila, e incorporarlo al actual Plan de Actuación 2026-2028 de la institución.

El titular del Ejecutivo autonómico ha trasladado esta solicitud tras constatar que dicho proyecto no figura en el citado Plan de Actuación 2026-2028 del Museo del Prado, aunque sí estaba recogido en el anterior Plan 2022-2025 y existía un acuerdo directo adquirido por el entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta, tal y como trasladó al presidente de la Junta en la reunión que mantuvo en el Ministerio en marzo de 2023.

Asimismo, ha solicitado que dicho acuerdo sea "respetado y actualizado" en el actual marco de planificación, y que se tenga en consideración la Proposición no de Ley (PNL) aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de noviembre de 2025 "para garantizar la presencia permanente, singular y específica del Museo del Prado en el Palacio de los Águila de Ávila", según indica a través de un comunicado.

En este contexto, Fernández Mañueco ha solicitado que el Ministerio de Cultura remita una propuesta de convenio "a tres bandas" entre el propio Ministerio, el Museo del Prado y la Junta, con el objetivo de garantizar que el nuevo pabellón o Sala Prado en Ávila cuente, de manera temporal y continuada, "con obras de máximo nivel" procedentes del Museo del Prado, así como con préstamos nacionales e internacionales que permitan configurar "un programa expositivo de calidad".

Además, ha destacado que la "relevancia estratégica" de este proyecto llevó a la Junta a comprometerse a asumir el coste de la gestión del Museo de Ávila en el Palacio de los Águila "con el objetivo de impulsar un espacio único, singular y de gran proyección para la ciudad de Ávila y para el resto de la Comunidad", al tiempo que ha recordado que en junio de 2024 el Ejecutivo autonómico hizo entrega al Ministerio del correspondiente programa museográfico, "cumpliendo así el Gobierno de Castilla y León con los compromisos adquiridos".

Finalmente, Fernández Mañueco apela a la "responsabilidad" del Ministerio para reconducir esta situación, que genera "preocupación y malestar" en Ávila y en la Comunidad, y ha confiado en que se adopten "las decisiones necesarias a la mayor brevedad posible".