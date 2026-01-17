Mañueco pide extremar la precaución y evitar desplazamientos o riesgos innecesarios ante las intensas nevadas

Nevada caída sobre la ciudad, a 17 de enero de 2026, en Segovia, Castilla León (España) - Nacho Valverde - Europa Press

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido extremar la precaución y evitar desplazamientos o riesgos innecesarios ante las intensas nevadas que se registran en diversos puntos de la Comunidad.

A través de un mensaje publicado en la red social 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press, el líder autonómico ha destacado la importancia de mantenerse informados a través de fuentes oficiales como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Cabe recordar que se encuentran activos avisos de nivel naranja en las provincias de Ávila y Segovia ante la previsión de acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los cinco centímetros en 24 horas, con espesores que se esperan por encima de los 800-900 metros.