Mañueco pide al PP no relajarse en la recta final de la campaña porque las urnas "no han hablado todavía"

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto electoral celebrado en León capital. - EUROPA PRESS

LEÓN, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha solicitado este miércoles a los representantes del partido que no se confíen ni se relajen en la recta final de la campaña electoral porque las urnas "no han hablado todavía".

"No nos confiemos. Todavía quedan unos días para trabajar", ha recalcado, al tiempo que ha señalado que "la campaña va bien, pero sin confianzas" y ha recalcado que "no hay nada hecho" porque "las urnas no han hablado todavía" y no lo harán hasta el próximo día 15 de marzo.

"No podemos permitirnos el lujo de relajarnos al final de la campaña electoral. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que dar el 'do de pecho' en esta recta final de la campaña electoral, conseguir cada voto en cada pueblo, en cada barrio, en cada casa. Eso es lo que os pido a todos. Cuando juntamos nuestras fuerzas, cuando vamos todos unidos, el Partido Popular es una fuerza imparable", ha enfatizado.

Por otra parte, ha reiterado que el PP no pactará con el "sanchismo de Castilla y León". "Que quede bien claro desde el principio. No vamos a pactar con el sanchismo de Castilla y León. Porque no son de fiar", ha apuntado.

Al mismo tiempo, ha asegurado que defenderá "con uñas y dientes" Castilla y León ante los "tiempos turbulentos" que, según ha dicho, se avecinan y de la mano de un proyecto de futuro frente al "ruido, enfrentamientos y bloqueo" del otras formaciones políticas. "Podéis tener la certeza de que nosotros hemos venido a gobernar. No venimos aquí a buscar un hueco para influir, ni a poner palos en las ruedas, ni siquiera venimos aquí a conformarnos a la oposición. Eso se lo dejamos a otros", ha apostillado.

"QUE LO DIGAN ALTO Y CLARO"

Fernández Mañueco ha invitado a "apartarse" a aquellos que no quieran participar en la solución del PP y ha instado a quienes quieran formar parte del Gobierno de Castilla y León a "que lo digan alto y claro", en referencia a Vox.

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta ha reiterado que su intención es colocar a la Comunidad entre las tres mejores de España para vivir y ha realizado un repaso por algunas de las propuestas de su programa electoral, como las referidas a las ayudas a las matrículas universitarias, la Cuenta Ahorro Vivienda, la intención de incrementar el suelo industrial de la autonomía o las ayudas para autónomos.

Mañueco ha concluido su intervención asegurando que el PP va a cumplir "todos los compromisos" y ha subrayado que cada voto que no sea para el Partido Popular es "un éxito para la izquierda".

Fernández Mañueco se ha pronunciado de este modo en un acto de campaña electoral celebrado en la capital leonesa, en el que ha estado acompañado por el presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez Casáis y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

