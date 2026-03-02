Mañueco pide a los suyos "entrar a matar con el voto" en las urnas de Castilla y León

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto a candidatos y militantes en un acto público en Zamora. - PP DE CASTILLA Y LEÓN

ZAMORA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Castilla y León y actual dirigente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a sus afiliados y simpatizantes "entrar a matar con el voto, en un símil taurino", en las elecciones del próximo 15 de marzo.

En un acto celebrado en el paraninfo del Colegio Universitario de Zamora, el político salmantino ha demandado "una marea" de apoyos que permita al PP defender su "proyecto frente al vacío".

En una sala llena con más de 250 cargos, miembros del partido y personas afines al Partido Popular para escuchar el mitin programado, Mañueco ha trasladado su "mensaje de gestión eficaz" y ha destacado que el PP forma parte de la historia de Castilla y León "con letras de oro". Respaldado por los mensajes previos del presidente provincial de la formación, José María Barrios, y de la candidata por la circunscripción zamorana, Leticia García, el candidato a la reelección ha pedido a los suyos que "sientan orgullo" y que se movilicen.

En esa línea, Mañueco ha reclamado también que lo hagan en el tono que, a su juicio, ha de mantener el Partido Popular: "Nosotros no necesitamos levantar la voz para tener autoridad, ni insultar para tener razón. Somos enérgicos y firmes en nuestra eficacia", ha aseverado el candidato, que ha insistido en su objetivo de situar a Castilla y León en el top 3 de España en cada uno de los ámbitos.

En ese sentido, Mañueco ha utilizado el lema de su candidatura para ofrecer "certezas" y "resultados" frente a lo que considera "ruido" y "promesas vacías". "La política no es un espectáculo, un reality o un vídeo corto en las redes", ha advertido el candidato del Partido Popular, que se ha comprometido a cumplir con el programa que está defendiendo en campaña y que ha apostado por gobernar incluso para quienes no votan al PP. "Ellos también lo merecen", ha recalcado.

En cuanto a las medidas concretas, y centrado tanto en Zamora como en propuestas generales para la comunidad, Mañueco ha hablado de la matrícula gratuita para el primer curso universitario, del dinero para el carné de conducir de los jóvenes, de los 300 euros para "compensar" las subidas estatales en las cuotas de los autónomos, del impulso al Campus Viriato o de la idea de seguir con el modelo de la tarjeta BusCyL.

En ese último capítulo, el aspirante a seguir en el cargo ha apuntado que "hay que comunicar cada vez mejor las localidades" y ha recordado que la Junta va a construir una nueva estación de autobuses en Zamora capital que "estará a la altura del siglo XXI". "También estamos haciendo en Zamora la mejor residencia para mayores de España; la está haciendo Isabel Blanco", ha destacado Mañueco, en referencia a su coordinadora de campaña, vicepresidenta en el Ejecutivo autonómico y número tres de la lista en la provincia, presente en el acto.

Para finalizar, Mañueco ha reivindicado la importancia de profundizar en el ahorro fiscal de las familias y ha lanzado una advertencia dirigida a sus posibles socios tras las elecciones: "Si llegamos a acuerdos, los vamos a cumplir y los vamos a hacer cumplir a quien firme con nosotros", ha asegurado el candidato del PP, que ha animado a sus afiliados y simpatizantes a "darlo todo" en los días que quedan hasta el 15 de marzo.